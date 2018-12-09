Рост мощи Китая спровоцирует создание новых союзов

Мало
кто обратил внимание на весьма интересное заявление, сделанное в рамках клуба
«Валдай» в конце ноября бывшим послом Индии в России и нынешним председателем
Совета по безопасности страны Пунди Шринивасом Рагхаваном. Индиец отметил, что
в Дели с опаской смотрят на рост военной и экономической мощи Китая, который
грозит нарушить стабильность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это может
привести к сплочению Индии с Россией, Японией и Южной Кореей, отметил Рагхаван.
На
данный момент Китай не представляет актуальной угрозы национальной безопасности
своим крупным соседям. Тем, не менее, в обозримой перспективе очень высоки
шансы того, что это может случиться и к этому обязательно надо быть готовым.
Пару
дней назад в МИД КНР заявили, что Китай делает ставку на оборонительную
стратегию и не собирается вести агрессивную внешнюю политику. Произошло это
после появления американских ВМС близ островов Сиша, принадлежность которых,
кроме Поднебесной, оспаривают еще несколько стран – Филиппины, Малайзия и
Вьетнам. Разумеется, китайские дипломаты не соврали – действительно, Китай пока
не намерен развязывать войны вдоль своих границ. Ключевое слово – «пока».
Китай
вынужден остерегаться обострения отношений со своими соседями – Индией, Японией
и Россией до тех пор, пока в качестве ведущей мировой державы продолжают
оставаться США. Китай оспаривает статус американского гегемона, но пока лишь
используя «мягкую силу» - экономические рычаги, армии хакеров и образ страны
«прогрессивной революции». Ответить Вашингтону в стиле Путина «мы как мученики
попадем в рай, а они просто сдохнут» Пекин пока не в силах – ядерный потенциал
страны сильно уступает и американскому, и российскому. Тем не менее,
демонстрируемые успехи в экономической и социальной сферах стали заявкой на
превращение Китая в новый мировой полюс.
Военный
бюджет Китая на данный момент в три раза превышает российский и уступает только
американскому. Мобилизационному потенциалу Поднебесной нет равных в мире (хотя
уже скоро Индия будет способна оспорить это). ПВО и ПТРК третьего поколения в
Китае считаются одними из лучших. Китайская экономика, несмотря на торможение,
демонстрирует впечатляющий рост – в 2018 году он составил 6,5%. Очевидно, что
Китай способен вкладывать все больше средств в развитие оборонной отрасли с прицелом
на дальнейшее доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как
это ни удивительно, от США как сверхдержавы есть польза – они сдерживают
китайские амбиции по расширению жизненного пространства и строительству новой
империи. Однако не стоит испытывать иллюзий – не было ни одного
государства-гегемона, господству которого в мире не пришел бы конец. Последней
такой страной была Великобритания, владычица морей на протяжении XIX века. Антиколониальная борьба
народов и участие в мировых войнах со страной, которая пыталась оспорить статус
Британии – Германией, подточила силы империи, в результате чего мировое
лидерство перешло к США. Владычество нового англо-саксонского лидера была
основано не только на серьезной военно-промышленной мощи, но и набору условно
«демократических» ценностей, которые были очень легко приняты всей Западной
цивилизацией. Перерождение и видоизменение этих ценностей, а также собственно,
отказ самих США от них в первоначальном виде после краха СССР уже стали
причиной появления «полуполюсов» - региональных держав, с которыми Вашингтон
уже не может не считаться. Китай и Индия – основные из них, и только фактор
присутствия широкого американского рынка и авианосцев со звездно-полосатым
флагом в разных концах земного шара не дает возможности Пекину и Дели начать
выяснять отношения прямо сейчас.
Китай
никуда не спешит, зато прорабатывает новые стратегии по расшатыванию
американской гегемонии. Здесь и экономическое закабаление чуть ли трети
Африканского континента, и торговое проникновение в ЕС, и кража военных
секретов США через кибершпионаж, и создание новейшей системы контроля за своими
гражданами. Си Цзиньпин признал поражение в тарифной войне с Трампом и
согласился снизить пошлины, но это всего лишь шаг назад перед двумя прыжками
вперед. Уже сейчас Китай обогнал США по экспорту продукции в Евросоюз. Пока
значительную часть товаров составляют текстиль и одежда, но эта доля постоянно
уменьшается в сторону все более сложной, требующей особой квалификации
технологической продукции.
Очевидно,
что как только флаг США будет спущен и его место займет китайское красное
знамя, не только Индии и Японии, но и России следует серьезно напрячься.
Недаром в китайских школьных учебниках нынешние российские Сибирь и Дальний
Восток отмечены как принадлежавшие Китаю вплоть до XVIII века. Китайцы уверены, что Россия
несправедливо заняла эти территории, присоединив их себе, но не смогла обжить и
освоить. Об этом, например, недавно заявляло издание «Цзиньжи Тоутяо», которое
также потребовало предоставить китайским предприятиям льготы в вывозе сибирской
древесины. А в сентябре 2018 года несколько китайских банков, ссылаясь на
западные санкции, отказали в выдаче кредитов российским компаниям. Все это мало
похоже на отношения двух верных друг другу союзников.
Китай
растет и усиливается. Пытаться наладить отношения со всеми, на чьи территории
он готов претендовать, для создания каркаса будущей политики сдерживания –
жизненная необходимость для России, если она не желает быть раздавленной
Красным драконом.