 

Рост мощи Китая спровоцирует создание новых союзов

Мало кто обратил внимание на весьма интересное заявление, сделанное в рамках клуба «Валдай» в конце ноября бывшим послом Индии в России и нынешним председателем Совета по безопасности страны Пунди Шринивасом Рагхаваном. Индиец отметил, что в Дели с опаской смотрят на рост военной и экономической мощи Китая, который грозит нарушить стабильность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это может привести к сплочению Индии с Россией, Японией и Южной Кореей, отметил Рагхаван.
 
На данный момент Китай не представляет актуальной угрозы национальной безопасности своим крупным соседям. Тем, не менее, в обозримой перспективе очень высоки шансы того, что это может случиться и к этому обязательно надо быть готовым.
 
Пару дней назад в МИД КНР заявили, что Китай делает ставку на оборонительную стратегию и не собирается вести агрессивную внешнюю политику. Произошло это после появления американских ВМС близ островов Сиша, принадлежность которых, кроме Поднебесной, оспаривают еще несколько стран – Филиппины, Малайзия и Вьетнам. Разумеется, китайские дипломаты не соврали – действительно, Китай пока не намерен развязывать войны вдоль своих границ. Ключевое слово – «пока».
 
Китай вынужден остерегаться обострения отношений со своими соседями – Индией, Японией и Россией до тех пор, пока в качестве ведущей мировой державы продолжают оставаться США. Китай оспаривает статус американского гегемона, но пока лишь используя «мягкую силу» - экономические рычаги, армии хакеров и образ страны «прогрессивной революции». Ответить Вашингтону в стиле Путина «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут» Пекин пока не в силах – ядерный потенциал страны сильно уступает и американскому, и российскому. Тем не менее, демонстрируемые успехи в экономической и социальной сферах стали заявкой на превращение Китая в новый мировой полюс.
 
Военный бюджет Китая на данный момент в три раза превышает российский и уступает только американскому. Мобилизационному потенциалу Поднебесной нет равных в мире (хотя уже скоро Индия будет способна оспорить это). ПВО и ПТРК третьего поколения в Китае считаются одними из лучших. Китайская экономика, несмотря на торможение, демонстрирует впечатляющий рост – в 2018 году он составил 6,5%. Очевидно, что Китай способен вкладывать все больше средств в развитие оборонной отрасли с прицелом на дальнейшее доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как это ни удивительно, от США как сверхдержавы есть польза – они сдерживают китайские амбиции по расширению жизненного пространства и строительству новой империи. Однако не стоит испытывать иллюзий – не было ни одного государства-гегемона, господству которого в мире не пришел бы конец. Последней такой страной была Великобритания, владычица морей на протяжении XIX века. Антиколониальная борьба народов и участие в мировых войнах со страной, которая пыталась оспорить статус Британии – Германией, подточила силы империи, в результате чего мировое лидерство перешло к США. Владычество нового англо-саксонского лидера была основано не только на серьезной военно-промышленной мощи, но и набору условно «демократических» ценностей, которые были очень легко приняты всей Западной цивилизацией. Перерождение и видоизменение этих ценностей, а также собственно, отказ самих США от них в первоначальном виде после краха СССР уже стали причиной появления «полуполюсов» - региональных держав, с которыми Вашингтон уже не может не считаться. Китай и Индия – основные из них, и только фактор присутствия широкого американского рынка и авианосцев со звездно-полосатым флагом в разных концах земного шара не дает возможности Пекину и Дели начать выяснять отношения прямо сейчас.
 
Китай никуда не спешит, зато прорабатывает новые стратегии по расшатыванию американской гегемонии. Здесь и экономическое закабаление чуть ли трети Африканского континента, и торговое проникновение в ЕС, и кража военных секретов США через кибершпионаж, и создание новейшей системы контроля за своими гражданами. Си Цзиньпин признал поражение в тарифной войне с Трампом и согласился снизить пошлины, но это всего лишь шаг назад перед двумя прыжками вперед. Уже сейчас Китай обогнал США по экспорту продукции в Евросоюз. Пока значительную часть товаров составляют текстиль и одежда, но эта доля постоянно уменьшается в сторону все более сложной, требующей особой квалификации технологической продукции.
 
Очевидно, что как только флаг США будет спущен и его место займет китайское красное знамя, не только Индии и Японии, но и России следует серьезно напрячься. Недаром в китайских школьных учебниках нынешние российские Сибирь и Дальний Восток отмечены как принадлежавшие Китаю вплоть до XVIII века. Китайцы уверены, что Россия несправедливо заняла эти территории, присоединив их себе, но не смогла обжить и освоить. Об этом, например, недавно заявляло издание «Цзиньжи Тоутяо», которое также потребовало предоставить китайским предприятиям льготы в вывозе сибирской древесины. А в сентябре 2018 года несколько китайских банков, ссылаясь на западные санкции, отказали в выдаче кредитов российским компаниям. Все это мало похоже на отношения двух верных друг другу союзников.
 
Китай растет и усиливается. Пытаться наладить отношения со всеми, на чьи территории он готов претендовать, для создания каркаса будущей политики сдерживания – жизненная необходимость для России, если она не желает быть раздавленной Красным драконом.
 

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