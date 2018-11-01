Российским автозаправкам грозит дефицит бензина

Российские нефтяники согласились снизить и заморозить цены на топливо до конца 2018 года, если им разрешат сократить продажи. В связи с этим, существует вероятность возникновения дефицита топлива для независимых АЗС. З наковое соглашение о снижении цен было достигнуто на совещании с участием представителей нефтекомпаний и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».





В результате переговоров предприятия пообещали снизить цены на топливо с 1 ноября до конца 2018 года, а до марта 2019 года повышаться они будут только в рамках инфляции. Одновременно нефтяники отказались увеличивать оптовые продажи независимым АЗС.





Напомним читателям, что ранее Дмитрий Медведев поставил нефтяным компаниям ультиматум - если цены продолжат расти, правительство введет заградительные пошлины на экспортные поставки бензина.





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