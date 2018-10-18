 

ФСБ требует предоставить ей полный контроль над интернетом

В целях обеспечения безопасности граждан глобальная сеть Интернет должна полностью контролироваться спецслужбами. Об этом сегодня заявил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов, сообщает агентство "Интерфакс". Без этих мер, по мнению силовиков, невозможно "гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам".

Известно, что способы решения этой проблемы сейчас находятся в активной стадии проработки. Вполне вероятно, что если Запад не остановит свою политику насаждения двойных стандартов, то для граждан РФ может быть создан "параллельный интернет". Об этом говорил еще в июле директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев. Чиновник также добавил, что "технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются".

Напомним читателям, что президент России Владимир Путин ранее уже давал поручение разработать автономные системы управления интернетом, с помощью которых можно было бы ликвидировать зависимость от корневых серверов доменных имен (DNS), расположенных в США.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Силовые структуры
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APN.ru