 

Минкомсвязи не в состоянии полностью заблокировать Telegram

Полная блокировка мессенджера Telegram на данный момент невозможна. С таким заявлением сегодня выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Заблокировать Telegram невозможно, потому что сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать полностью ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то такой крупный игрок в состоянии избежать блокировки. Это та данность, с которой надо жить», - резюмировал свое выступление чиновник.

Напомним читателям, что в 2017 году у властей появились претензии к сервису, так как представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Буквально на днях стало известно, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности и «готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда». Однако, основатель программы Павел Дуров заявил, что Telegram не собирается отвечать на обращения российских спецслужб. По словам коммерсанта, это связано с тем, что мессенджер в России «находится вне закона», «ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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APN.ru