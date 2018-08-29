Минкомсвязи не в состоянии полностью заблокировать Telegram

Полная блокировка мессенджера Telegram на данный момент невозможна. С таким заявлением сегодня выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.





«Заблокировать Telegram невозможно, потому что сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать полностью ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то такой крупный игрок в состоянии избежать блокировки. Это та данность, с которой надо жить», - резюмировал свое выступление чиновник.





Напомним читателям, что в 2017 году у властей появились претензии к сервису, так как представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.





Однако, основатель программы Павел Дуров заявил, что Telegram не собирается отвечать на обращения российских спецслужб. По словам коммерсанта, это связано с тем, что мессенджер в России «находится вне закона», «ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов». Буквально на днях стало известно , что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности и «готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда».





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