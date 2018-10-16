 

Госдума закажет исследование соцгарантий и льгот с учетом пенсионной реформы

Госдума РФ закажет специальное исследование соцгарантий и льгот, полагающихся гражданам страны, в связи с готовящимся повышением пенсионного возраста. Такой пункт имеется в программе экспертно-аналитических исследований на 2019 год, сообщает газета «Коммерсант».

В частности, представители «Единой России» заказали анализ «практики правового регулирования в регионах льгот и гарантий граждан старшего поколения с учетом повышения пенсионного возраста».

В рамках исследования чиновники хотят получить информацию о «пути законодательного обеспечения реализации принципов адресности и нуждаемости при проведении социальной политики».

Партия «Справедливая Россия» также заявила о необходимости проведения исследования на «пенсионную тему», однако оно будет посвящено не России, а другим странам, так как справедливороссы хотят сравнить российский вариант с зарубежными пенсионными системами.
 
Почему эти меры не были приняты до одобрения закона о повышении пенсионного возраста, не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru