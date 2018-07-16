«Единая Россия» единогласно проголосует за увеличение пенсионного возраста

О том, что парламентское большинство в лице «Единой России» готово единогласно проголосовать в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

«Есть решение о консолидированном голосовании фракции за», — цитирует единоросса издание.





Напомним читателям, что скандальный законопроект будет рассмотрен в первом чтении совсем скоро - на этой неделе. Как показывают проведенные многочисленные социологические опросы, почти 90% россиян против этой пенсионной реформы.





АПН следит за развитием событий.



