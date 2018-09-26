Депутаты Госдумы утвердили президентские поправки к пенсионной реформе
- 26.09.2018, 16:19,
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Депутаты Госдумы РФ утвердили во втором, основном чтении проект закона о повышении пенсионного возраста. При этом, все поправки, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным к проекту закона, депутаты поддержали единогласно, сообщает агентство ТАСС.
В частности, глава государства предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин лишь до 60 лет вместо ранее объявленных 63. Для мужчин пенсионный возраст остался на уровне заявленного ранее - 65 лет. Кроме того, право досрочного выхода на пенсию будет предоставлено многодетным матерям, а гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, дадут право выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Интересно, что во время голосования у здания Госдумы шла акция КПРФ против повышения пенсионного возраста, а несколько депутатов фракции пришли в зал для голосования в протестных майках против закона. Однако, все они проголосовали "за".
АПН следит за развитием событий.