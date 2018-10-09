Россия готовится к военной кампании в Ливии

Президент РФ Владимир Путин принял решение оказать помощь еще одному союзнику РФ, на этот раз речь идет о Ливии. В связи с этим, Россия приступила к активной фазе переброски в африканскую страну военнослужащих спецназаза и Главного управления Генштаба.





Одной из главных задач военных станет подготовка кадрового состава для армии маршала Халифы Хафтара - военного лидера, который противостоит лояльному ООН, США и Евросоюзу правительству страны. Имеются также данные о том, что Россия развернула две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии. Об этом и о том, что в страну направлены ракетные комплексы С-300 и "Калибр" сообщает сегодня издание The Sun со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.





Информацию о том, что в Ливию направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, подтвердили РБК источники в Минобороны РФ и чиновники, близкие к ливийским властям. По словам информаторов, переброска военных началась в последние месяцы и связана с "нефтяными интересами" России в регионе.





Отметим, что союзниками маршала Халифы Хафтара являются также Объединенные Арабские Эмираты и Египет, президент которого поддерживает тесную связь с Кремлем.





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