Полномочия ФСИН будут возвращены МВД

Федеральной службы системы наказаний (ФСИН) вернется обратно в структуру МВД. Решение по этому вопросу принял лично президент РФ Владимир Путин, сообщает издание ПАСМИ.





По информации источника издания, глава ФСИН генерал-полковник Геннадий Корниенко активно ищет себе новую должность - сейчас идет обсуждение его кандидатуры на пост заместителя главы "Роснефти” Игоря Сечина по кадрам.





Известно, что возврат функций "тюремщиков" под управление министра внутренних дел Владимира Колокольцева был начат из-за скандальных сообщений о пытках в колониях. Г ромкий общественный резонанс вызвало разоблачение с видеокадрами издевательств над заключенным одного из надзирателей ярославской ИК-1, где полтора десятка сотрудников ФСИН избивают осужденного Евгения Макарова.





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