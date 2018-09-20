 

Россия может выйти из Совета Европы

Российские власти близки к принятию решения о выходе страны из Совета Европы (СЕ). Главную претензию Кремля к европейской организации озвучила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - это необходимость равных прав всех членов СЕ.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — цитирует выступление Матвиенко агентство ТАСС. Она также напомнила, что российская делегация уже несколько лет не имеет права голоса, а потому интереса к работе в ПАСЕ практически нет. «Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств», — подчеркнула спикер.

Напомним, что Россия была лишена права участвовать в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинге работы ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма. Сначала ограничительные меры действовали до 2015 года, однако по инициативе Великобритании этот вопрос вынесли на голосование и лишили Россию права голоса. В 2016 году делегация от РФ отказалась от участия в работе ПАСЕ, а с 2017 года наша страна не выплачивает членские взносы.

АПН следит за развитием событий.
 

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