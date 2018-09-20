 

Результаты выборов в Приморье отменены

Избирательная комиссия Приморского края аннулировала итоги выборов губернатора Приморья, сообщает агентство «Интерфакс». За это решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии. Новые выборы будут назначены через три месяца.

«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными», - заявила во время выступления председатель местного избиркома Татьяна Гладких.

Известно, что в комиссию было подано более 200 жалоб, которые были направлены в правоохранительные органы.

Напомним читателям, что 16 сентября во время выборов в Приморье при подсчете 95% голосов с отрывом в 6% побеждал коммунист Ищенко. Однако после подсчета 99% победителем волшебным образом стал действующий врио губернатора, кандидат от «Единой России» Тарасенко.

Ранее издание The Bell выступило с утверждением, что выборы в Приморье были сфальсифицированы специально, чтобы таким образом добиться отмены результатов.

АПН следит за развитием событий.
 
 

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