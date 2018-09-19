ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными
- 19.09.2018, 12:11,
- Новости
- 151
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Выборы в Приморье, где после громкого скандала
в последний момент победил кандидат от «Единой России», ЦИК рекомендовал признать недействительными. С таким заявлением выступила сегодня председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает РБК.
Ранее ЦИК опубликовал окончательные результаты голосования в Приморье. Из полученных данных следует, что Тарасенко набрал 49,55% голосов, а его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.
Напомним читателям, что подведение итогов голосования в Приморье вылилось в грандиозный скандал. На протяжении всего подсчета голосов лидером был представитель КПРФ Андрей Ищенко. Когда было обработано 98% бюллетеней, его отрыв от единоросса Андрея Тарасенко был более 11 тысяч голосов. Однако, когда подсчитали 99% бюллетеней, Тарасенко внезапно стал опережать Ищенко почти на 14 тысяч.
Интересно, что на некоторых участках за единоросса вообще проголосовало 100% избирателей при стопроцентной явке избирателей. Эти и многие другие нарушения дали повод представителям от КПРФ обвинить руководство выборами в фальсификации протоколов.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ответ на предложение ЦИК уже заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными.
АПН следит за развитием событий.