ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

С таким заявлением выступила сегодня председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает РБК. Выборы в Приморье, где после громкого скандала в последний момент победил кандидат от «Единой России», ЦИК рекомендовал признать недействительными.





Ранее ЦИК опубликовал окончательные результаты голосования в Приморье. Из полученных данных следует, что Тарасенко набрал 49,55% голосов, а его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.





Напомним читателям, что подведение итогов голосования в Приморье вылилось в грандиозный скандал. На протяжении всего подсчета голосов лидером был представитель КПРФ Андрей Ищенко. Когда было обработано 98% бюллетеней, его отрыв от единоросса Андрея Тарасенко был более 11 тысяч голосов. Однако, когда подсчитали 99% бюллетеней, Тарасенко внезапно стал опережать Ищенко почти на 14 тысяч.





Интересно, что на некоторых участках за единоросса вообще проголосовало 100% избирателей при стопроцентной явке избирателей. Эти и многие другие нарушения дали повод представителям от КПРФ обвинить руководство выборами в фальсификации протоколов.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ответ на предложение ЦИК уже заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными.





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