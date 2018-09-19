 

ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

Выборы в Приморье, где после громкого скандала в последний момент победил кандидат от «Единой России», ЦИК рекомендовал признать недействительными. С таким заявлением выступила сегодня председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает РБК.

Ранее ЦИК опубликовал окончательные результаты голосования в Приморье. Из полученных данных следует, что Тарасенко набрал 49,55% голосов, а его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. 

Напомним читателям, что подведение итогов голосования в Приморье вылилось в грандиозный скандал. На протяжении всего подсчета голосов лидером был представитель КПРФ Андрей Ищенко. Когда было обработано 98% бюллетеней, его отрыв от единоросса Андрея Тарасенко был более 11 тысяч голосов. Однако, когда подсчитали 99% бюллетеней, Тарасенко внезапно стал опережать Ищенко почти на 14 тысяч. 

Интересно, что на некоторых участках за единоросса вообще проголосовало 100% избирателей при стопроцентной явке избирателей. Эти и многие другие нарушения дали повод представителям от КПРФ обвинить руководство выборами в фальсификации протоколов. 
 
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ответ на предложение ЦИК уже заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Скандал на выборах в Приморье: лидировал коммунист, но победил единоросс
» Кремль заморозит Приморье
» ЦИК: Янукович набрал 51%
» Буш-Керри: 254/252
» Украина: итоги выборов подведут через 10 дней
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
О чадолюбии красных мамелюков

О чадолюбии красных мамелюков

Генерал и его «Ибица»

Генерал и его «Ибица»

Вор в законе №1: Саддам Хусейн и 11 сентября

Вор в законе №1: Саддам Хусейн и 11 сентября

Украинская автокефалия и «украинская глупость»

Украинская автокефалия и «украинская глупость»

Озабоченность как диагноз: блеск и нищета российского МИДа.

Озабоченность как диагноз: блеск и нищета российского МИДа.

Кто накакал кротику на голову? (3)

Кто накакал кротику на голову? (3)

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские чиновники и силовики получат свою сотовую сеть

  • 13:39
  • 141

ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

  • 12:11
  • 151
О чадолюбии красных мамелюков

О чадолюбии красных мамелюков

Скандал на выборах в Приморье: лидировал коммунист, но победил единоросс

  • 20:00
  • 502

Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

  • 14:00
  • 472

Приватизация прибыли и национализация убытков Дмитрия Босова

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru