Скандал на выборах в Приморье: лидировал коммунист, но победил единоросс

Приморский край сегодня лихорадит от громкого скандала на выборах главы региона: при подсчете голосов длительное время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако в итоге оказалось, что победил представитель «Единой России» Андрей Тарасенко.





Когда было обработано около 98,7% бюллетеней, разрыв между конкурентами составлял более 11 тысяч голосов в пользу коммуниста. Однако, Тарасенко вдруг стал вырываться вперед, и, к моменту подсчета 99,03% бюллетеней, оказалось, что представитель партии власти набрал дополнительно почти 14 тысяч голосов, а число голосов за Ищенко вообще уменьшилось.





Любопытно, что на некоторых участках за врио губернатора, как показывают протоколы, проголосовали все 100% избирателей.





В итоге Тарасенко, которого поддерживал лично президент РФ Владимир Путин, стал победителем. Проигравший Андрей Ищенко обвинил избирком в фальсификациях и вбросах, а позднее пообещал обжаловать итоги выборов в суде.





Как пишут местные активисты, руководители комиссий в городах Артем, Уссурийск и Находка отказались выдавать копии протоколов представителям КПРФ и не стали вводить информацию в ГАС «Выборы». В городе Артем руководство ТИК вообще не составило итоговый протокол и сбежало из участка с документами.





АПН следит за развитием событий.



