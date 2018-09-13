Дуэльный кодекс - не такая уж и глупость, а довольно хитрая провокация, направленная на прощупывание настроений общества на предмет возврата к сословному обществу.

При успехе заодно наделяет госслужащих императивом чести (что автоматически делает всех прочих людьми, лишенными чести - т.е. подлыми) и правом защищать ее силой оружия. Затем, вероятно, честному сословию также должно быть даровано и право свободного ношения и владения оружием - опять-таки, в отличие от всех остальных.

Как говорится - дура, дура - а свой гешефтик имею.

P.S.