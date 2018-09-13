Дуэльный кодекс - не такая уж и глупость, а довольно хитрая провокация,
направленная на прощупывание настроений общества на предмет возврата к
сословному обществу.
При успехе заодно наделяет госслужащих
императивом чести (что автоматически делает всех прочих людьми,
лишенными чести - т.е. подлыми) и правом защищать ее силой оружия.
Затем, вероятно, честному сословию также должно быть даровано и право
свободного ношения и владения оружием - опять-таки, в отличие от всех
остальных.
Как говорится - дура, дура - а свой гешефтик имею.
P.S.
...Другой
случай описан Судзуки Сёсаном – самураем, ставшим в начале правления
Токугава монахом. Среди самураев встречались те, кто откровенно гордился
своей привилегией убивать непочтительных к самураям простолюдинов. Один
такой «убийца» (хитокири) пришел как-то к Сёсану и начал хвастаться своей удалью, а потом спросил, не создает ли это плохую карму. Сёсан ответил:
«Ваши
поступки не могут произвести плохую карму, ибо вы большей частью
убиваете не беспричинно! Может быть, они воруют? А может, наносят
оскорбление? В любом случае, вы не убиваете человека, если он не
совершил преступления».
Пришедший согласился с этим,
и тут Сёсан захлопнул ловушку, подготовленную им для этого
малопривлекательного типа: «Однако встречаются ли среди ваших
сослуживцев и других самураев те, кто ведет себя вызывающе?» – «Да,
встречаются», – ответил он. «И что же, вы убиваете их?» – спросил Сёсан.
«Нет», – ответил он.
Монах воскликнул: «Ай-ай,
какой перед нами трусливый человек. Если вы на самом деле хитокири, то
почему вы не желаете убивать тех, кто совершает низкие поступки из числа
тех, кто совершает поклоны перед тем же господином, что и вы? Разве не
трусость – по малейшему поводу убивать низко склоняющихся перед вами
простолюдинов?»