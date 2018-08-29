В Госдуму внесен закон об уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Согласно проекту закона, в УК РФ должна появиться новая статья 144.1.





«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — говорится в документе.





Известно, что предпенсионным возрастом будет считаться как пять лет до выхода на пенсию по старости.





Напомним читателям, что о готовности ввести подобную уголовную ответственность глава государства заявил во время обращения к народу 29 августа 2018 года.





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