Президент смягчил план готовящейся пенсионной реформы

После выступления президента России Владимир Путина, стало известно, что пенсионная реформа будет менее радикальной, чем изначально предлагало правительство.

Для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен не на восемь, как ожидалось, а на пять лет. Об этом заявил глава государства в телеобращении к гражданам. Известно, что ранее планировалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет.





Напомним читателям, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о готовящемся повышении пенсионного возраста в России 14 июня под прикрытием Чемпионата мира по футболу, обрушив тем самым рейтинги кабинета министров, "Единой России" и президента страны. Основной причиной проведения непопулярной реформы чиновники называют необходимость сбалансировать пустеющий бюджет Пенсионного фонда в условиях старения населения.





АПН следит за развитием событий.



