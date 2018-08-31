Первое в России «дело о 6 миллионах» завершается

Пермский краевой суд завершил судебное следствие по первому в России делу о сомнениях в шести миллионах жертв холокоста во время Второй Мировой войны. Изучение доказательств по делу закончено, в процессе объявлен перерыв, финальные судебные прения назначены на вторник 4 сентября. Вероятно, на следующий день присяжные вынесут свой вердикт.

Напомним, подсудимый по делу — пермский общественный деятель, публицист и в недавнем прошлом университетский преподаватель Роман Юшков. Его предполагаемое преступление заключается в том, что на своих страницах в соцсетях он переопубликовал с сайта «Русский мир» статью мурманского писателя-историка Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions jews"!» со своими одобрительными комментариями. В результате Следственный комитет предъявил Юшкову обвинение в реабилитации нацизма посредством отрицания фактов, установленных приговором нюрнбергского трибунала (ч.1 ст. 354.1 УК РФ) и в унижении достоинства группы лиц «евреи» по признаку национальности (ч.1 ст. 282). Заявителем по делу стал гражданин России и Израиля Владимир Клейнер, впоследствии выступивший на суде главным свидетелем обвинения. Помимо основного «еврейского» эпизода в деле Романа Юшкова есть ещё дополнительный, связанный с публикацией в сети поста под названием «Хватит кормить чужаков». В этом посте приведена статистическая таблица подушевого производства и потребления в разных республиках СССР из газеты «Комсомольская правда». В своём комментарии публицист отмечает, что во всех нерусских республиках потребляли в разы больше, чем производили, а в русских регионах наоборот, и что в СССР происходило активное перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские. За это в отношении Юшкова возбуждено ещё одно дело по 282-й «русской» статье.

По мнению многих наблюдателей, председательствующий по делу судья Олег Ахматов придерживается явно обвинительного уклона. Подсудимому во время дачи показаний практически не давали говорить, поскольку судья считал его аргументы «неотносящимися к делу» и «психологическим давлением на присяжных». Аналогичным образом судья не дал Юшкову задать ни одного вопроса свидетелю Клейнеру, все их сняв. Все ходатайства прокурора Максима Шадрина удовлетворялись, почти все ходатайства защитников Ивана Хозяйкина и Романа Ахметова отклонялись. Так, суд отказал в допросе единственного свидетеля защиты: автора статьи Антона Благина. Присяжным оглашались исключительно психолого-лингвистические экспертизы экспертов от Минюста РФ Ханзафаровой и Абитова, назначенных следователем. Заключения докторов наук лингвиста, историка и политолога, которые не увидели признаков преступления в действиях Юшкова, остались присяжным неизвестны. Также было отказано и в назначении судебной исторической экспертизы в любое иное научное учреждение на усмотрение суда. Фрагменты научных публикаций авторитетных отечественных и зарубежных учёных, называвших иные цифры гибели евреев во Второй Мировой войне, судья приобщать к делу отказался. Помимо этого, судья сделал процесс полностью закрытым для фото- и видеофиксации СМИ: сначала съёмка была запрещена в присутствии присяжных, «чтобы не оказывать на них давления», а затем и на всех остальных этапах процесса, где вопросы разрешались без присяжных.



Кроме того, судья Ахматов объявил присяжным, что вопрос о том, присутствует ли число «6 миллионов» в нюрнбергском приговоре в качестве установленного трибуналом факта или же только в показаниях свидетелей, не обсуждается: судья на первом же заседании официально сообщил присяжным, что 6 миллионов погибших евреев являются фактом, установленным судом. Прокурор Шадрин со своей стороны зачитывал присяжным фрагменты нюрнбергского приговора с давно разоблачённой мифологией холокоста, такие, как вытапливание жира из еврейских тел и изготовление из него мыла и др.

Подсудимый Юшков заявил судье Ахматову отвод в связи с предвзятостью и необъективностью последнего; отвод принят не был.

Завершившаяся основная часть судебного процесса прошла в сверхсжатые сроки: с 23 по 29 августа.