Как в Перми правоохранители патриота-путиниста заломали

Вот она, удивительная картина современной русской жизни. На скамье подсудимых — пермский общественный деятель, публицист и университетский преподаватель, кандидат наук Роман Юшков. Вина его страшна: заигравшись в свободу научного поиска и в свободу журналистского слова, он кощунственно покусился на самое (запомните, кто ещё не выучил — САМОЕ!) в современном мире святое: подверг сомнению цифру «6 миллионов погибших во Второй Мировой евреев». Для тех, кто не понял, проговорим ещё раз: число погибших тогда русских, белорусов, татар и др. никого не волнует, здесь вам ваша песочница со свободой слова: называйте любые цифры. Или говорите, что никто вообще не погиб. А вот еврейские жертвы не смейте трогать грязными лапами и выколите у себя на лбу: «6 миллионов»!

Юшков не выколол и усомнился, сделав перепост статьи мурманского писателя Антона Благина, да ещё и одобрил её. И получил за это статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Как установил Следственный комитет, «у Юшкова возник преступный умысел, направленный на публичное распространение широкому кругу лиц через сеть Интернет текстовых материалов, содержащих отрицание факта уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством...».Поводом для возбуждения дела послужила инициатива гражданина Израиля г-на Клейнера.

Ну и в довесок традиционно Юшкову ещё добавили «русскую» 282-ю статью об унижении человеческого достоинства по национальному признаку. Ведь судебная лаборатория Минюста официально доказала, что Роман Юшков «выражает к евреям как к группе лиц, выделенных по национальному признаку, отрицательное уничижительное отношение путём отрицания их трагического прошлого». И за это сомнение в трагическом еврейском прошлом Юшкову светит до 5 лет.

Судья Ахматов знает своё дело и уверенно ведёт подсудимого по направлению к тюрьме, не давая ему даже раскрыть рот в своё оправдание перед судом присяжных. Ну, это и так понятно. Судья объявил нам в суде своии повышенные обязательства вынести приговор Юшкову к 4 сентября.

Самое же смешное пока что не это. Смешно будет, если перейти на личности.

Юшков известен в Перми и в России не только как убеждённый и активный русский патриот, антизападник, моралист-традиционалист, антиукр, противник миграции южан, гомореволюции, ювенальной юстиции, горячий сторонник Новороссии, с восторгом принявший в своё время присоединение Крыма. Однако, помимо всего этого он выделяется ещё и тем, что при острой критике по вышеозначенным вопросам Юшков всё же весьма лоялен к действующей власти и президенту Путину. За свои периодические выступления в поддержку президентских действий Юшков порой подвергается резкому остракизму даже от своих сторонников. Но своей пропутинской позиции упорно не меняет. Причём, убедиться в её искренности нетрудно, ведь Юшков постоянно висит на прослушке. Даже к этому его уголовному делу с непонятной целью подшит целый том распечаток его телефонных переговоров.

А на фоне Перми Юшков вообще является единственной крупной и яркой пропутинской публичной фигурой, если не принимать всерьёз карьеристов-депутатов-чиновников-единороссов, любящих Путина по обязанности.

А теперь пару слов о человеке, запустившим это уголовное дело.

Живущий то в России, то в Израиле уроженец Перми, либеральный деятель местного масштаба Владимир Варленович Клейнер известен как явный и открытый русофоб. На своих страницах в соцсетях он определяет Россию и её граждан преимущественно как «страна животных», «страна дебилов», «страна скотов», «пуйлостан», «страна еб...натов», «страна 3,14..ов» и т.д. и т.п. Он высказывает своё полное одобрение любым антироссийским действиям и выступлениям: объявлению антироссийских санкций, высылке российских дипломатов и др. Эти события Владимир Варленович обычно встречает своим фирменным возгласом: «Бальзам!!!» Успехи страны типа открытия крымского моста г-н Клейнер комментирует с неприкрытой ненавистью. Он идентифицирует себя исключительно с Израилем и выражает восторг по поводу агрессивных действий израильской армии против Сирии и т.д. Такими вот, например, репликами: «Доблестные соколы армии обороны Израиля охраняют наше мирное небо!»



Высказывания Владимира Варленовича в соцсетях изобилуют самыми неприличными и грязными оскорблениями государственных деятелей РФ патриотической направленности, таким, как Мария Захарова, Дмитрий Рогозин и др. Однако, самым злобным нападкам г-н Клейнер подвергает президента Путина. Клейнер прямо обвиняет его в совершении различных уголовных преступлений, называет его «напёрсточник», «лидер ОПГ», «фашист», «чучело», «сортирный», «больной на всю голову», «Пуйло» и др., публикует оскорбительные карикатуры и демотиваторы, например, с портретами президента и текстом типа «Шоб ти здох, падло». А также использует в отношении Путина такие изощрённые нецензурные ругательства, которые здесь невозможно привести даже намёком.

Обнаруживший всё это наивный Юшков наделал сканов и послал их вместе со своим заявлением в Центр по противодействию экстремизму при управлении МВД по Пермскому краю. И обратил внимание правоохранителей на множество русофобских, разжигающих ненависть постов Клейнера, а также на оскорбления государственных лиц. Чтобы, значит, его привлекли к уголовной ответственности по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также «Оскорбление представителя власти».

Разумеется, никто заниматься этим заявлением не стал, и Клейнер только посмеялся Уже в суде из материалов дела выяснилось, что русофоб, ненавистник России и Путина Владимир Варленович Клейнер — деятельный партнёр Центра «Э». Они в тесном сотрудничестве работали над привлечением и последующей посадкой путиниста Юшкова. На первоначальном этапе Клейнер по договорённости с антиэкстремистами даже не ставил подписи на документах, работая анонимно. Так сказать, под полицейским прикрытием. Позже инициативу подхватили Следственный комитет и прокуратура при содействии ФСБ.

И ещё раз подчеркнём: в итоге среди тысяч, сотен тысяч публикаций в интернете, отрицающих 6 миллионов, отрицающих еврейский холокост вообще, отрицающих право евреев на существование, призывающих устроить им, наконец, «настоящий холокост вместо выдуманного» для первого в России прецедентного и показательного процесса по холокосту была выбрана именно публикация запутинца Юшкова. Точнее, сделанный им перепост статьи писателя-историка Благина (к слову, ещё более яростного путиниста).

Кто и что хочет этим показать? Что поверивший Путину и поддержавший его Юшков оказался в дураках, а скоро окажется ещё дальше и жестоко поплатится за свою наивность? Чтобы другим было неповадно? Но что это значит по сути? Случайные трагикомические гримасы и кривляния русской жизни? Или же вызревающий в правоохранительных и судейских органах очаг цветной революции и предательства?

Вероятно, мы это узнаем очень скоро.