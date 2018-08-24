Центробанк РФ хочет получить право блокировать сайты по всему миру

Представители ЦБ РФ выступили с просьбой наделить организацию правами блокировать интернет-сайты, причем не только российские, но и зарубежные.

Центробанк планирует блокировать ресурсы, которые используются для финансового мошенничества, а также сайты, которые «распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций».

Кроме того, ведомство предлагает запрещать доступ к ресурсам, предоставляющим финансовые услуги без лицензии. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости».

Любопытно, что речь идет о проектах, находящихся как в российской юрисдикции, так и в иностранной.