 

Российские больницы и поликлиники торгуют личными данными пациентов

Недобросовестные работники российских поликлиник и больниц, имеющие доступ к персональным данным пациентов, активно зарабатывают на продаже этой информации. Издание InfoWatch сообщило сегодня, что, по их подсчетам, спрос на незаконное получение этих данных вырос за год в несколько раз. В подавляющем большинстве, утечка персональной информации лежит на совести менеджеров и системных администраторов поликлиник, уверены аналитики InfoWatch.

Классический российский пример "слива" информации из медицинского учреждения - это передача данных о тяжелобольных и умерших пациентах агентам бюро ритуальных услуг. Об этом в своем материале пишет "Российская Газета". Очень часто звонок от агентов раздается через несколько минут после смерти человека, а затем звонки с попытками навязать свои услуги не прекращаются еще долго, несмотря даже на то, что родственники ни к кому не обращались.

Еще один способ мошенничества - это использование злоумышленниками данных о пожилых россиянах, которые недавно сдавали анализы. Как только преступники получают такую информацию, они начинают звонить пациентам якобы из регистратуры и пугать очень плохими результатами анализов, пытаясь убедить приобрести за огромные деньги "чудодейственные средства", под видом обычных БАДов.

В целом, культура обращения с информацией о пациентах у российских медработников находится на очень низком уровне, резюмируют аналитики InfoWatch. 

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция
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