Использование персональных данных россиян становится бесконтрольным

Представители российского бизнеса выступили с предложением внести ряд поправок в закон «О персональных данных», которые позволят различным компаниям по своему усмотрению и без ограничений делиться личными данными граждан РФ с третьими лицами. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости».





В случае одобрения нового законопроекта, бизнесмены получат разрешение самостоятельно распоряжаться имеющимися у них персональными данными клиентов и на свое усмотрение отправлять их на обработку подрядчикам без оповещения владельца. Более того, подрядчик получит право передавать полученную информацию дальше по своему личному усмотрению с один лишь ограничением - необходимо будет оповестить компанию-заказчика, которая ранее предоставила эту информацию.





По мнению авторов проекта, пакет поправок сильно облегчит жизнь многопрофильного бизнеса и стартапов, а также позволит значительно расширить дистанционные коммерческие услуги.





Эксперты АПН уверены, что пользователи в этом случае совершенно утратят контроль за личными данными и окажутся полностью бесправными в данном процессе.





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