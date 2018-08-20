 

Кремль проанализировал последствия предстоящих санкций США

Новые санкции, которые Вашингтон может ввести уже 22 августа, — это продолжение «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле, заявил Дмитрий Песков. Санкции нанесут ущерб всей международной торговле, считает Песков.

 

«Подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле, но не будем забегать вперед», а будем делать то, что делает президент России и что «наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что Путин настроен на лучшее и хочет вывести отношения между Москвой и Вашингтоном в конструктивное русло «из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся».

 

«Этот настрой сохраняется, но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур, в случае если мы не встретим взаимность на этот счет от Вашингтона», — заявил пресс-секретарь президента. Возможные санкции предусматривают ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.


Первый пакет вступит в силу 22 августа. Он предполагает запрет на поставки чувствительных товаров (электроника, материалы, нефтегазовое оборудование и т.п.) российским госпредприятиям. В случае если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химическому оружию, через три месяца начнет действовать второй этап, который будет включать почти полное торговое эмбарго, а также запрет на полеты в Соединенные Штаты авиакомпании «Аэрофлот».

 


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