 

Замгендиректора РКК «Энергия» арестован по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы до 17 октября арестовал бывшего замгендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексея Белобородова. Его обвиняют в попытке хищения 31 млн руб.

 

Один из трех фигурантов дела, главный специалист корпорации Олег Пыльнев признал свою вину в полном объеме. Следствие ходатайствует о домашнем аресте для него.

 

О возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Белобородова и двух его подчиненных стало известно накануне. В ходе обысков у господина Белобородова были изъяты меченые купюры на 500 тыс. руб., €28 тыс. и доллары. Ему и его подчиненным предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, по предварительном сговору в особо крупном размере).

 


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