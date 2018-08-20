Замгендиректора РКК «Энергия» арестован по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы до 17 октября арестовал бывшего замгендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексея Белобородова. Его обвиняют в попытке хищения 31 млн руб.

Один из трех фигурантов дела, главный специалист корпорации Олег Пыльнев признал свою вину в полном объеме. Следствие ходатайствует о домашнем аресте для него.

О возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Белобородова и двух его подчиненных стало известно накануне. В ходе обысков у господина Белобородова были изъяты меченые купюры на 500 тыс. руб., €28 тыс. и доллары. Ему и его подчиненным предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, по предварительном сговору в особо крупном размере).



