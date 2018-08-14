Юрист банды Цапков стал новым фигурантом кущевского уголовного дела

Следователи, которые расследуют дело кущевской ОПГ, вышли на еще одного организатора криминального беспредела в кубанской станице. Об этом сегодня сообщает издание Московский Монитор.





Речь идет об Андрее Карпенко, который на протяжении многих лет тесно работал сначала с первым лидером кущевской банды Речь идет об Андрее Карпенко, который на протяжении многих лет тесно работал сначала с первым лидером кущевской банды Сергеем Цапком и его подельниками, а затем и с его преемником - Федором Стрельцовым, который больше известен под кличкой Федя Обнал.





Тот факт, что Карпенко появился в списке фигурантов нового «кущевского дела», позволит наконец решить вопрос о признании Стрельцова и его подельников Криштопы, Тищаева, Кошенка, Антонецкого, Копыта, Гарькуши и других лиц организованным преступным сообществом, что справедливо грозит всем членам банды длительными тюремными сроками.







Для правоохранителей, расследующих новое кущевское дело, Андрей Карпенко – такая же «крупная рыба», как и сам Федор Стрельцов, он же Федя Обнал, сейчас скрывающийся за границей. Как и новый «хозяин Кущевской» Стрельцов, Карпенко был одним из тех людей, которым во время следствия и суда над бандой Цапков, а также над Надеждой Цапок, удалось выйти сухим из воды. Хотя в Кущевской все прекрасно знали: Карпенко – личный юрист Сергея Цапка, занимавшийся разработкой многомиллиардных финансовых махинаций, например, с хищением кредитов Россельхозбанка или махинациями с землей. Обслуживал Карпенко и своего однофамильца - боевика банды Сергея Карпенко, известного под кличкой Рис-младший, который принимал непосредственное участие в массовом убийстве 12 человек в ноябре 2010 года, а затем покончил собой в СИЗО, не дожив до суда. Мог Андрей Карпенко загреметь на нары и вместе с матерью главаря банды - Надеждой Цапок, но вместо него к уголовной ответственности были привлечены другие люди.

Избежав уголовной ответственности, Андрей Карпенко под руководством Феди Обнала в 2011 году продолжил свою преступную деятельность в Кущевской, разрабатывая новые схемы отъёма собственности у жителей станицы, но уже исключительно в интересах самого Стрельцова. Деятельность поставили на широкую ногу, открыв в Кущевской юридическую контору под названием «Центр юридических технологий», а в Новокубанске - ООО «Кубанская консультационная компания», учредителем которой стала Лариса Приходько, сестра Феди Обнала, а директором Сергей Хмельницкий (об этом персонаже будет рассказано ниже). В Ростове нашли бывшего адвоката Ольгу Карповскую, двух-трех действующих адвокатов, и «работа» завертелась.

Агрессивность и беспринципность этой команды кущевцы почувствовали сразу. В отличие от откровенного бандитизма Цапка, эти действовали «юридически выверенно»: заваливали суды исками, привлекли «ручную» прессу типа краснодарского еженедельника «Юг Таймс», возбуждали уголовные дела, одним словом ничего личного, только бизнес. Стрельцов нашел новых покровителей среди местной полиции, благо к этому времени в Кущевскую главным полицейским был назначен Николай Коноваленко , ставший крышей Феди Обнала вместе с Денисом Колпиковым, открыто бегавшим у Стрельцова на побегушках.

Удачно продав награбленные активы (ООО «Север Кубани», ООО «Агро-Полтавченское», ООО «Кубань-99», ООО «Кубань Контракт», ЗАО «Староминское», ООО «Артекс Агро» и др.), Стрельцов в феврале 2014 организовал новую сельскохозяйственную контору ООО «Агрокомплекс Кущевский» с уставным капиталом 10000 руб., на которую стал оформлять земли, отбираемые мошенническим путем и незаконными судебными решениями. «Работали» так успешно, что к 2018 году «Агрокомплекс Кущевский» обрабатывал более 14 тыс га земли и считался в районе чуть ли не флагманом сельскохозяйственного производства. На то, что земля была получена Стрельцовым преступным путем, а само «Агрокомплекс Кущевский» работало как налоговая «помойка», правоохранители внимание не обращали.

Самой наглой махинацией, организованной Андреем Карпенко и Ольгой Карповской уже под началом Федора Стрельцова, который «унаследовал» банду Сергея Цапка, стало хищение земли АО «Маяк» - компании, получившей земельные паи, ранее находившиеся под контролем Цапков. Карпенко, Карповская и Стрельцов разработали и реализовали схему лишения земли АО «Маяк» с участием двоюродного брата Стрельцова - Антонецкого, стрельцовского зятя Виталия Кошенка и доверенного лица Феди Обнала - Виталия Тищаева, а также крепкого хозяйственника Цапков - Георгия Копыта. Общая сумма выведенных активов «Маяка» превысила 500 млн рублей. Ключевую роль в этих преступлениях принадлежала Андрею Карпенко и Ольге Карповской. Именно эти «юристы» превращали схемы по отъему собственности в некие «гражданские» иски.

Андрей Карпенко долгое время довольно успешно выставлял себя в качестве респектабельного юриста. На деле же он заваливал суды исками в рамках своих мошеннических схем по отъему собственности кущевцев, защищал имущество супруги покойного Сергея Цапка Анжелы-Марии от «притязаний» родственников жертв жуткого массового убийства, давал пространные интервью разным сомнительным интернет-изданиям и газеткам типа Юг Times, восхвалявшим Стрельцова, и превращал преступления Феди Обнала в «хозяйственные споры». Вальяжный Карпенко даже завел себе блог на сайте радиостанции «Эхо Москвы», рассуждая на «злободневные» для общества темы.

Но весь этот антураж в итоге не спас ни Стрельцова, ни его подельников. В 2017-2018 годах следственным управлением СК РФ по Ростовской области и Краснодарскому края была возбуждена серия уголовных дел в отношении самого Федора Стрельцова, как единственного участника ООО «Агрокомплекс Кущевский», и его сообщников по ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ. Как установило следствие, действуя под руководством Стрельцова, члены его банды преступным путем вывели активы АО «Маяк» на ООО «Агрокомплекс Кущевский» в размере 500 млн рублей, а также украли имущество ростовского ООО «Агрохим-Авиа». Не забыли следователи и «подвиги» Феди Обнала еще в 2008 году, когда Стрельцов, Цапок и еще один из организаторов кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз лишили собственности семью предпринимателя Николая Гордика. «Идеологом» отъема собственности и в это раз был не кто иной, как Андрей Карпенко, чья роль в деле Гордика сейчас документируется. Но весь этот антураж в итоге не спас ни Стрельцова, ни его подельников. В 2017-2018 годах следственным управлением СК РФ по Ростовской области и Краснодарскому края была возбуждена серия уголовных дел в отношении самого Федора Стрельцова, как единственного участника ООО «Агрокомплекс Кущевский», и его сообщников по ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ. Как установило следствие, действуя под руководством Стрельцова, члены его банды преступным путем вывели активы АО «Маяк» на ООО «Агрокомплекс Кущевский» в размере 500 млн рублей, а также украли имущество ростовского ООО «Агрохим-Авиа». Не забыли следователи и «подвиги» Феди Обнала еще в 2008 году, когда Стрельцов, Цапок и еще один из организаторов кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз лишили собственности семью предпринимателя Николая Гордика. «Идеологом» отъема собственности и в это раз был не кто иной, как Андрей Карпенко, чья роль в деле Гордика сейчас документируется.

Уже после того, как против Стрельцова и его сообщников были возбуждены уголовные дела, суд в целях обеспечения гражданских исков потерпевших, в том числе и АО «Маяк» на сумму 500 млн рублей, наложил арест на имущество принадлежащего Стрельцову ООО «Агрокомплекс Кущевский» – незавершенный урожай сельскохозяйственных культур, находящийся на территории Кущевского района. Также суд запретил Стрельцову распоряжаться указанным имуществом. Сам Федя Обнал, по понятным причинам не желающий общаться с правосудием, скрылся за границей, в бега подался и его сообщник Тищаев. Тем временем бывший директор АО «Маяк» Кошенок находится под стражей, там же - сообщники Стрельцова Антонецкий и Криштопа, а бывший директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыт оказался под домашним арестом. Всем им грозят длительные сроки наказания. Прячется от следователей еще один соучастник новой кущевской банды - финансовый директор Стрельцова Елена Гарькуша, причастная к хищениям кредитов государственных банков и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Как установлено следствием, за несколько лет стрельцовский «Агрокомплекс» под руководством Елены Гарькуши отмыл порядка 4 млрд рублей через фирмы-однодневки и уклонение от уплаты налогов.

В следствии сегодня также находятся материалы в отношении еще одного подручного Стрельцова - сотрудника кущевского БЭПа Дениса Колпикова. Последний вместе с другим покровителем Феди Обнала, начальником кущевского райотдела полиции полковником Николаем Коноваленко, обслуживал все «хотелки» Стрельцова - от налоговых преступлений до прямого мошенничества и заказных уголовных дел. Также расследуется аферы, организованные Андреем Карпенко - хищение акций АО «Маяк» у его бывшего совладельца Бориса Гурдисова, земли у жительницы Кущевской Анны Данько, имущества бывшей компании семьи Цапков ООО «Артекс Агро». Есть претензии к Карпенко и у конкурсного управляющего ООО «Аргус», компании Бориса Гурдисова, созданной им для спасения имущества АО «Маяк» от рейдера Стрельцова.

Правда, на фоне скандалов вокруг Федора Стрельцова, «юрист» Андрей Карпенко как-то затерялся, прячась от следователей в кущевской больнице «по состоянию здоровья», выставляя в судах вместо себя Ольгу Карповскую. Но несколько дней назад юрист и видный общественник Карпенко вдруг вышел в публичное пространство, разместив на «Эхе Москвы» и в соцсетях заметку под заголовком «Ну вот теперь сиди… и думай. 13 суток ареста за видеосъемку в здании Кущевского суда». Что же заставило Карпенко вновь стать активным блогером?

Поводом для вынужденного выхода из тени стрельцовско-цапковского юриста Андрея Карпенко стало законное решение Кущевского районного суда об административном аресте на 13 суток еще одного подельника Стрельцова - Сергея Хмельницкого, директора ООО «Кубанская Консультационная Компания», принадлежащего Ларисе Приходько, родной сестре Стрельцова. 26 июля Хмельницкий, как видно, попутавший государственное учреждение с бандитской «малиной», устроил в районном суде форменный дебош, оскорбляя работников суда и самих судей, нецензурно выражаясь и требуя удовлетворить все его иски. Кущевский суд проявил принципиальность и отправил дебошира под арест на 13 суток, а в дальнейшем продлил срок ареста еще на 15 суток.

Здесь надо отметить, что уроженец Грозного Хмельницкий появился в Кущевской с одной целью - с помощью руководства местной полиции умыкнуть арестованный судом урожай, а также с помощью крепких гостей из республик Кавказа активно препятствовать исполнению судебных и следственных постановлений по хранению арестованного имущества. Напомним, что незадолго до описанных событий Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по ходатайству следователя в рамках уголовного дела против Стрельцова, Кошенка и других лиц в целях обеспечения гражданских исков АО «Маяк» и ООО «Агрохим-Авиа» постановил наложить арест на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» – урожай сельскохозяйственных культур 2018 года. Одновременно суд запретил Стрельцову, «Агрокомплексу Кущевскому» и иным лицам совершать сделки с этим имуществом, в том числе после сбора урожая. Часть арестованного урожая была передана на хранение исполнительному директору ООО «Агрокомплекс «Кущевский» Родионову, который обязался хранить его на зернотоке в поселке Комсомольском Кущевского района.

В этот момент в Кущевской и объявился Хмельницкий вместе со своими кавказскими земляками. Действуя в координации с исполнительным директором ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионовым, который все эти годы успешно трудился на банду Цапков, Хмельницкий незамедлительно организовал незаконный вывоз и продажу арестованной пшеницы из зернохранилища в Комсомольском. Местные правоохранители, которых вызывали представители АО «Маяк», чтобы пресечь преступление, не вмешивались и услужливо внимали заявлениям Хмельницкого о невозможности выполнения судебных и следственных решений, поскольку сам Хмельницкий с ними не согласен. Именно под эти «диалоги» и «мастер-классы» с полицейскими, которые детально конспектировали ценные мысли Хмельницкого, с 8 по 18 июля Родионов и Хмельницкий произвели растрату арестованного имущества - почти 6200 тонн пшеницы на сумму почти 62 млн рублей, которые были проданы различным организациям.

Зная о полной поддержке местной полиции, Хмельницкий, постоянно находившийся под воздействием то ли «свежего» кущевского воздуха, то ли психотропных веществ, терроризировал местных судебных приставов, обвиняя их в совершении служебных преступлений - только по причине того, что они посмели возразить Хмельницкому, сообщив ему, что в Российской Федерации законы обязательны для всех. Именно под руководством Хмельницкого чинились препятствия законным действиям представителей АО «Маяк» и привлеченной к уборке урожая компании ООО «Импульс» по выполнению судебных решений и постановлений следователя о хранении арестованного имущества. Именно Хмельницкий и Родионов давали указания блокировать технику ООО «Импульс» и зерноток на хуторе Полтавском, не давая выполнить постановление следователя по перевозке арестованного зерна к новому месту хранения. Именно Хмельницкий обеспечивал различные провокации, лично создавая аварийные ситуации с транспортными средствами – например, на виду у местных полицейских он на своем автомобиле въехал в экспедиторов «Импульса», которые пытались организовать разблокирование зернотока в Полтавском. Хмельницкий же был и организатором блокирования кавказцами автомобилей с арестованным зерном и принудительного высыпания зерна из КАМАЗов на землю. Вот за каким персонажем со своими юридическими познаниями стоит «адвокат» Андрей Карпенко.

Но Хмельницкий не учел, что его «война» со следственным комитетом РФ изначально обречена на провал. Видя, что распоясавшихся гостей с Кавказа не могут остановить даже вооружённые полицейские, осмотрительно спрятавшиеся в камышах, экспедиторы «Импульса», выполнявшие постановления следствия по сохранности арестованного имущества, аккуратно подняли мерседес вместе с Хмельницким и перенесли его в безопасное для людей место. Такая же участь постигла и тяжелую технику «Агрокомплекса Кущевского», которая мешала выезду арестованного зерна к новому месту хранения.

После этого, поняв, что Хмельницкий больше не может противодействовать законным действия следствия, Андрей Карпенко по указанию Стрельцова и направил пехотинца Хмельницкого в Кущевский райсуд, требуя привести судей в «чувство». Но попытка оказалась тщетной: Хмельницкий и Карпенко с изумлением узнали, что их время безвозвратно ушло - в Кущевском суде теперь работают профессионалы, которым не указ ни стрельцовские, ни карпенковские указания, не говоря уже о видеоблогере Хмельницком с его эмоционально-психотропной психикой.

После того, как Хмельницкий оказался под административным арестом, а в кущевскую прибыл ОМОН ГУ МВД по Краснодарскому краю для приведения в чувство гостей с юга, в Кущевской наступили долгожданный мир и спокойствие, не устраивавшие Стрельцова. Ведь именно по его указанию Хмельницкий активно провоцировал местное население перекрывать федеральные трассы, устраивать «волнения» и т.д. Поэтому Карпенко и появился снова на «Эхе» и в соцсетях, рассказывая о том, что в Кущевской, мол, задержан известный «правозащитник» Сергей Хмельницкий. Даже специальную майку ему Карпенко распечатал по собственному дизайну – как бы не пострадал очередной «узник совести» от кущевских судей.



Но и под административным арестом Хмельницкий с помощью Карпенко не теряет времени даром, распространяя в интернете видеообращения с клеветой на судей, где рассказывает небылицы о том, как несправедливо он пострадал всего лишь за попытку сделать видеозапись в суде. Посты с тегом «Свободу Сергею Хмельницкому» набирают популярность в соцсетях, Хмельницкий под диктовку Карпенко пишет новые пасквили на кущевских судей, обвиняя их в клевете и делает очередной видеоролик о том, что объявил голодовку.

Тем временем в Кущевской высадился десант службы судебных приставов, которые 10 августа возбудили уголовное дело против гендиректора «Агрокомплекса Кущевского» Родионова по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), указав, что сообщником Родионова был Хмельницкий. Все нити от этих действий Родионова и Хмельницкого, понятное дело, ведут к Стрельцову и Карпенко – истинным организатором бандитского беспредела в Кущевской.



Поэтому уже в скором времени у Андрея Карпенко и его помощницы Ольги Карповской появятся новые заботы, и им уже будет не до «правозащитника» Хмельницкого и постов в соцсетях в его защиту. Им самим будет нужно искать адвокатов, которые попытаются объяснить следователям, что роль Карпенко и Карповской в ОПГ Стрельцова заключалась только в юридических консультациях по мошенническому отъему собственности.

Первая публикация - издание Московский Монитор



