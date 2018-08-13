 

«Единая Россия» не против пенсионного референдума

Представители правящей партии «Единая Россия» заявили, что организация не станет возражать против референдума о повышении пенсионного возраста. Слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака цитирует сегодня агентство ТАСС. «Любая инициатива граждан имеет право на жизнь. Если будут соблюдены все нормы законодательства и правильно организован вопрос, естественно, у граждан должна быть возможность высказаться», - заявил единоросс.

Напомним читателям, что на прошлой неделе Центризбирком одобрил сразу пять вариантов вопроса для пенсионного референдума. Известно, что на всеобщее голосование вынесут тот, инициаторы которого смогут зарегистрировать группы в 43 регионах страны.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Единая Россия Реформы
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