«Единая Россия» не против пенсионного референдума
- 13.08.2018, 16:58,
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Представители правящей партии «Единая Россия» заявили, что организация не станет возражать против референдума о повышении пенсионного возраста. Слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака цитирует сегодня агентство ТАСС. «Любая инициатива граждан имеет право на жизнь. Если будут соблюдены все нормы законодательства и правильно организован вопрос, естественно, у граждан должна быть возможность высказаться», - заявил единоросс.
Напомним читателям, что на прошлой неделе Центризбирком одобрил сразу пять вариантов вопроса для пенсионного референдума. Известно, что на всеобщее голосование вынесут тот, инициаторы которого смогут зарегистрировать группы в 43 регионах страны.
АПН следит за развитием событий.