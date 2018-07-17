Чиновники одобрили налог на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Представители Комитета Госдумы по бюджету поддержали введение налога за покупки в зарубежных интернет-магазинах.





О готовящихся изменениях в законопроекте «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает сегодня газета «Коммерсант».





В том случае, если поправки будут приняты, то действие закона будет распространятся на все покупки в иностранных интернет-магазинах.





«Вне зависимости от цены товара покупатели должны будут заплатить дополнительные 20% его стоимости государству, что соответствует налогу на добавочную стоимость для товаров, реализуемых внутри страны», — делятся информацией журналисты издания.





Стоит отметить, что второе чтение закона намечено в Госдуме на 18 июля 2018 года.





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