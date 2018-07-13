Уголовный кодекс РФ дополнят особыми статьями для медиков

Следственный комитет и национальная медицинская палата выступили с предложением добавить в Уголовный кодекс Российской Федерации несколько статей, предусматривающих особое наказание для врачей. Об этом сообщает сегодня официальный сайт СК.





«Предлагается введение новых статей в УК РФ: статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». Статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», - заявили представители СК.





Инициаторы изменения УК уверены, что новые поправки «позволят минимизировать ошибки правоприменения» при рассмотрении жалоб, связанных с деятельностью медицинских работников.





АПН следит за развитием событий.



