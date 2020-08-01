Отреставрируют единственный сохранившийся на севере России дворцовый комплекс

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В Сольвычегорске отреставрируют тюремный корпус усадьбы Пьянковых - единственного дворцового комплекса, сохранившегося на севере России. Реставрация проводится в рамках проекта по созданию комфортной городской среды, сообщили в правительстве Архангельской области. В здании разместят музейные экспозиции, а на территории памятника культуры проведут водо-, электро- и теплоснабжение. Планируется также ремонт кровли и благоустройство территории.
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