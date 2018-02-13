Банк России планирует ограничить проценты по микрозаймам

ЦБ РФ готовит новые проект закона, который ограничит размер процентов по микрозаймам. В настоящее время максимальный размер процентов, которые могут начислить микрофинансовые организации по микрозайму, не может превышать трехкратный размер суммы долга.





«Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита. <...> Причем мы включаем все платежи, которые могут начисляться на данный заем», - заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков.





Чиновник также добавил, что регулятор не будет останавливаться на ограничении процента по отношению к займу на уровне 2,5. «Мы планируем и дальше уменьшать проценты по отношению к займу - с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года - полуторакратный коэффициент», - добавил представитель ЦБ РФ.





Что касается ограничения по ежедневной процентной ставке, то ЦБ РФ предлагает внести в закон изменения и ограничить эту ставку 1,5% в день.





Напомним читателям, что еще весной прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы микрозаймов. Он, в частности, указал на необходимость предотвращения случаев, когда заемщики попадают в долговой круговорот.





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