 

Борьбу за пост президента России продолжат восемь кандидатов

Количество кандидатов, претендующих на пост главы российского государства, продолжает сокращаться. Предвыборную гонку прекратили шесть человек - они не сумели собрать необходимое количество подписей.

Напомним, что прием подписных листов закончился вечером 31 января 2018 года. К этому моменту подписи не сдали кандидаты Эльвира Агурбаш, Михаил Козлов, Станислав Полищук, Владимир Михайлов, Ирина Волынец, Наталья Лисицына. Все эти кандидаты выбывают из президентской гонки.

В числе кандидатов, которые успели сдать подписи в избирком, находятся Сергей Бабурин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Владимир Путин. Теперь Центризбирком имеет 10 дней для изучения и проверки подписных листов.

Кандидатами, которые уже зарегистрированы, являются всего двое политиков - Владимир Жириновский и Павел Грудинин.

Таким образом, из более чем тридцати кандидатов осталось лишь восемь. Не будет неожиданностью, если к середине февраля число претендентов сократится еще сильнее.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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