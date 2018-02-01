Борьбу за пост президента России продолжат восемь кандидатов

Количество кандидатов, претендующих на пост главы российского государства, продолжает сокращаться. Предвыборную гонку прекратили шесть человек - они не сумели собрать необходимое количество подписей.
Напомним, что прием подписных листов закончился
вечером 31 января 2018 года. К этому моменту подписи не сдали кандидаты Эльвира Агурбаш, Михаил Козлов, Станислав Полищук, Владимир Михайлов, Ирина Волынец, Наталья Лисицына. Все эти кандидаты выбывают из президентской гонки.
В числе кандидатов, которые успели сдать подписи в избирком, находятся Сергей Бабурин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Владимир Путин. Теперь Центризбирком имеет 10 дней для изучения и проверки подписных листов.
Кандидатами, которые уже зарегистрированы, являются всего двое политиков - Владимир Жириновский и Павел Грудинин.
Таким образом, из более чем тридцати кандидатов осталось лишь восемь. Не будет неожиданностью, если к середине февраля число претендентов сократится еще сильнее.
АПН следит за развитием событий.