Борьбу за пост президента России продолжат восемь кандидатов

Количество кандидатов, претендующих на пост главы российского государства, продолжает сокращаться. Предвыборную гонку прекратили шесть человек - они не сумели собрать необходимое количество подписей.





К этому моменту подписи не сдали кандидаты Эльвира Агурбаш, Михаил Козлов, Станислав Полищук, Владимир Михайлов, Ирина Волынец, Наталья Лисицына. Все эти кандидаты выбывают из президентской гонки. Напомним, что прием подписных листов закончился вечером 31 января 2018 года.





В числе кандидатов, которые успели сдать подписи в избирком, находятся Сергей Бабурин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Владимир Путин. Теперь Центризбирком имеет 10 дней для изучения и проверки подписных листов.





Кандидатами, которые уже зарегистрированы, являются всего двое политиков - Владимир Жириновский и Павел Грудинин.





Таким образом, из более чем тридцати кандидатов осталось лишь восемь. Не будет неожиданностью, если к середине февраля число претендентов сократится еще сильнее.





АПН следит за развитием событий.



