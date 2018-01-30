Прием подписей за кандидатов в президенты закончится через 2 дня

ЦИК РФ в ближайшее время закончит прием подписей, собранных кандидатами в президенты. У претендентов на пост главы государства осталось менее двух дней, чтобы сдать все необходимые документы.





Подписные листы перестанут принимать вечером 31 января 2017 года. По имеющейся информации на сегодняшний день подписи сдал только один кандидат - самовыдвиженец и действующий президент Владимир Путин. Его штаб предоставил в ЦИК 315 тыс. подписей.





За оставшиеся неполные двое суток еще одиннадцать кандидатов, среди которых 10 представителей политических партий, должны сдать свои подписи.





АПН следит за развитием событий.



