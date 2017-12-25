Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу от представителей общественных организаций и родительских сообществ национальных республик № 29/17 от 25.12.2017 России



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Владимир Владимирович!

4 Июля 2015г. Вы поручили Министерству образования и науки Российской Федерации внести в Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования изменения, предусматривающие выделение русского языка и литературы в качестве самостоятельной предметной области, при этом не предполагалось выделение предметной области под родной язык и литературу в обязательной части основной образовательной программы. Исторически в системе школьного образования предмет «Родной язык» не являлся обязательным к изучению.

Необходимо отметить, что при выполнении Вашего поручения Министерство образования и науки Российской Федерации при внесении изменений в Федеральные образовательные стандарты в обязательную часть основной образовательной программы выделило область не только под русский язык и литературу, но и под родной язык и литературу. Включение родного языка в обязательную часть основной образовательной программы привело к серьезному обострению отношений между родительскими сообществами и администрацией школ. Выделение самостоятельной области под родной язык и литературу в федеральном стандарте, и включение родного языка в обязательную часть образовательной программы позволяет Министерству образования и науки республик (в частности, Республики Татарстан) вводить обязательную сдачу экзамена по национальному языку.

В результате нарушения Министерством образования и науки Российской Федерации выполнения Вашего поручения в Республике Татарстан и Республике Башкортостан нарастает конфликтная ситуация, которая, к сожалению, приводит и к межнациональному напряжению в этих республиках.

28 августа 2017 года Вы поручили

1. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Рособрнадзором провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства Российской Федерации касающихся обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей).

В настоящее время Министерство образования и науки Российской Федерации направило методические рекомендации, в которых, ссылаясь на федеральный стандарт, не внося в него изменения, предусмотрено введение в обязательной части образовательной программы предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», изучение государственного языка республики в количестве 2 часов в вариативной части.

Считаем, что предложенные методические рекомендации входят в противоречие с Вашим поручением и только усиливают конфликтную ситуацию в системе образования. В конфликт втягивают уже и детей, что просто недопустимо, не аттестовывают учащихся школ, что может привести к невыдаче аттестатов, не переводу в 10-й класс и не поступлению детей в вузы.

Данными незаконными действиями нарушается Международная конвенция о правах ребёнка, а также Конституция Российской Федерации. Родители массово подают исковые заявления в суды и все это связано с не проработанными Министерством образования и науки Российской Федерации грамотных механизмов выполнения Ваших поручений.

Считаем, что для выполнения Ваших поручений Министерство образования и науки Российской Федерации обязано привлечь общественные организации, защищающие интересы обучающихся и их родителей.

Необходимо отметить, что члены наших общественных организаций, включая нижеподписавшихся, в начале декабря 2017 года ездили в Москву с целью обсудить с Министром О. Ю. Васильевой сложившуюся ситуацию в школах республик, но, к сожалению, министр не соизволила встретиться с ними, несмотря на то, что граждане предварительно записывались.

Наши предложения на основании изложенного, в связи с тем, что Министерство образования и науки Российской Федерации, надзорные органы и высшие должностные лица национальных республик не выполняют Ваших поручений и своими действиями усугубляют ситуацию, провоцируя межнациональную напряжённость,

ТРЕБУЕМ:

1. Признать положения Приказов Минобрнауки РФ №11576, 1577, 1578 от 31.12.2015г. в части внесения в обязательную часть стандарта предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» недействительными и не подлежащими применению.

2. Исходя из положений пунктов 7, 8 статьи 3 Федерального закона "Об образовании” в образовательных стандартах 2004 года заменить определение «регионально-национальный компонент» и «компонент образовательного учреждения» на «компонент, формируемый участниками образовательных отношений», обеспечив выбор данных предметов только по заявлениям родителей (законных представителей) учащихся.

3. В Республиках по окончании 2017/2018г. учебного года провести оценку квалификации специалистов, до сентября 2017г. работавших учителями национальных языков (татарского, башкирского, и др.), закончивших курсы переподготовки по специальностям "учитель русского языка”, "учитель начальных классов”, "педагог дошкольного образования” с привлечением экспертов не из проверяемых республик (для исключения конфликта интересов).

4. За неоднократное саботирование Ваших поручений отстранить высших должностных лиц национальных республик, в которых систематически и осознанно нарушаются права и ущемляются интересы несовершеннолетних детей в вопросе добровольного изучения родных языков и государственных языков республик, входящих в состав Российской Федерации.

5. В целях создания единого образовательного пространства и единого подхода к обучению расформировать органы управления образованием субъектов Российской Федерации и сформировать Федеральные органы управления образованием в субъектах Российской Федерации, напрямую подчиняющихся Министерству образования и науки Российской Федерации, для чего внести соответствующие изменения в закон об образовании Российской Федерации.

6. В целях создания равных стартовых условий для всех учеников Российской Федерации внести изменения во ФГОС и в примерные варианты учебных планов, оставив только один вариант учебного плана с необходимым перечнем предметов и с необходимым количеством часов обязательных для изучения во всех школах страны. Сейчас данный план по всем ступеням образования именуется «первый вариант» – без изучения предметов «родной язык» и «родная литература». Изучение и аттестация предметов «родной язык» и «родная литература» должно носить исключительно индивидуально-заявительный характер.

Требуем от Вас как Президента Российской Федерации, гаранта Конституции нашего государства, экстренно принять меры к бездействующим подчинённым Вам органам, которые фактически разрушают единство образовательного пространства Российской Федерации и создают угрозу целостности России, способствуют взращиванию сепаратизма в подрастающем поколении, формируя превосходство по титульному признаку.

Данное открытое письмо – результат принудительного 26-летнего навязывания национальных языков в республиках России.

М.Ю. Щеглов

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

доцент КНИТУ-КАИ +7-904-665-31-22 m.sheglow@mail.ru

В.П. Афанасьев

председатель Комитета по культуре и языковой политике

РОО «Собор русских Башкортостана» +7-347-27389-85

Э.Ю.Носов

председатель Комитета по защите русскоязычных родителей

и учащихся в Республике Татарстан +7-905-317-75-14

Е.В. Матвеева

модератор группы "Поборы в школах и детских садах”,

член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования

и науки Республики Татарстан +7-960-048-74-65

О.М Зиятдинова

Эксперт Общественной Палаты Республики Татарстан по экономическому

развитию инфраструктуре жизнедеятельности граждан +7-965-609-99-26

Р.А. Демидова

модератор группы "Родительское сообщество Татарстана — РоСТ”

+7-960-045-73-57

Г.Н.Лучкина

зам.председателя Комитета по защите прав учащихся Башкирии,

член Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана» +7-927-944-09-09

Б.Б. Бегаев

модератор группы модератор группы "Комитет русскоязычных родителей Татарии” +7-987-235-43-83



