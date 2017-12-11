В честь великого дня

Вот что я вам скажу: негоже, братцы, всё время горевать.

Пока униженная и оплёванная Россия, лишённая олимпийского счастья, корчится в муках, я хочу поговорить о светлом празднике, до которого нам осталось так мало времени.

Я имею в виду День Конституции Российской Федерации. Который наступает 12 декабря, если вы помните.

Впрочем, по глазам вижу, что не помните. И в самом деле, воспоминания эти вытесняемые и довольно неприятные. Ибо эту Конституцию принимали, мягко говоря, на штыках. А на самом деле – на танках, расстрелявших Белый Дом. Была она написана под Ельцина, который к концу своего правления рейтинг имел даже не нулевой, а глубоко отрицательный. В дальнейшем всякими интересными возможностями, в этом документе заложенными, воспользовался небезызвестный Путин. При правлении которого многие мои читатели имеют шанс состариться, а то и почить в бозе. В общем, приятного мало.

С другой стороны. Мало что вызывает такую всеобщую ненависть дорогих россиян, как положение дел с законностью. Если говорить коротко, она у нас отсутствует. Суды превратились во взяткосборники. По стране ходят банды так называемых «силовиков» и отнимают бизнеса и имущество у тех, кто здесь ещё что-то производит или чем-то торгует. Все, кто мог, из этой страны выехали, остались дураки и упёртые (а также мелкие выгодополучатели системы, вроде тех же «силовиков»). В общем, мрак, мерзость и запустение царит в Российской Федерации, и это ВИДНО. И какая-то там «конституция» с какими-то записанными в неё «правами человека» смотрится на этом фоне даже не фиговым листком (ибо она ничего уже не прикрывает), а каким-то утончённым глумлением.

Неудивительно, что дорогие россияне с каждым годом стараются всё меньше думать об этой самой Конституции и её дне. Так, по данным Интерфакса, доля тех, кто помнит о празднике, снизилась с 75% (в 2010) до 66%сейчас. При этом 37% граждан Конституцию вообще не читали, а 27% - читали, но ничего не помнят. Что и неудивительно: какого беса читать и помнить бумажку, практическое значение которой равно нулю? Лучше заучить наизусть инструкцию к стиральной машине, в этом есть практическая польза.

Итак, мы все это знаем. Однако стоит подумать о том, как извлечь пользу даже из Конституции. Или хотя бы из праздника, ей посвящённого.

Смотрите, граждане. В следующем году Путин воцарится, как минимум, ещё на шесть лет (которые мы будем переживать как шестьсот – такая воцарится мерзость и гниль). Однако ж, торжествующие тираны, особенно на возрасте, любят показывать СИЛУ. Учитывая то количество унижений, которым Россия будет подвергаться на международной арене (а оно будет запредельным – мочу глотать придётся гектолитрами), оттягиваться он будет на простом народишке. Чего все от него, собственно, и ждут.

Однако ж, это ведь не единственное решение. Сильный лидер может показать силу, не только кошмаря и истязая подданных. Более того, делать это постоянно не рекомендуют даже справочники для Чёрных Властелинов. Бесконечно снижая уровень жизни, запрещая всё подряд (сейчас наши запрещалкины даже самогоноварение снова запретили, а ведь это только начало) и постоянно повышая градус насилия, можно ненароком дойти до того уровня унылости и загаженности, когда массам уже станет ВСЁ РАВНО. А тогда любой, абсолютно любой ушлый парень с лидерскими качествами и хоть какой-то внешней поддержкой, поведёт за собой очень многих. Развивать эту мысль я не буду. Достаточно того, что так делать не надо – и Путин, будучи старым и опытным тираном, должен же такие вещи понимать.

Так вот, я предлагаю дать Путину возможность продемонстрировать своё всемогущество масштабным добрым деянием. Которое его нисколечко не унизит, так как будет оформлено самым подобающим образом.

Напоминаем. Этот документ был принят 12 декабря 1993 года. В следующем, 2018 году ей исполнится 25 лет. Двадцатипятилетие – в советской и постсоветской традиции значимая, весомая дата. Грех было бы – воистину грех! – её не отметить каким-то весомым, значимым, достойным деянием. И желательно – в духе самой же Конституции.

Что я предлагаю? Я предлагаю всем оппозиционным и умеренно-провластным силам по такому случаю соединиться, временно оставив разногласия, и 12 декабря этого года обратиться к Путину с прошением. Дабы он пообещал, что в следующем году по случаю юбилейной даты он осуществил бы следующие три деяния.

1. АМНИСТИЯ СИДЕЛЬЦАМ. Этого, собственно, ждут все. Поскольку механизм уже опробованный: амнистии в честь праздников уже объявлялись. Например, 70-летие Победы если и запомнилось чем-то хорошим, так это с тем, что из тюрьмы вышли более 200.000 человек. Амнистия в честь 20-летия принятия Конституции была скромнее, но тоже значимой – по ней, например, вышли несколько фигурантов «болотного дела». Думается, что и к 25-летию Путин что-нибудь приготовит и без наших подсказок.

Однако есть нюанс. Разве может амнистия в победный путинский год быть скупой и куцей? Нет! Она должна быть ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ и РЕКОРДНОЙ.

Смотрите. По официальным данным, в российских тюрьмах сейчас сидит около 630 тысяч человек (из них около 523 тысяч - в местах лишения свободы и свыше 107 тысяч - в СИЗО). Для XXI века это «исторический минимум». Убийцы и прочие такие товарищи составляют около 30% сидельцев. Около 20% - «за наркотики» (надеюсь, тут всё понятно). Остальное – всякое разное, от краж до «экономики».

Так вот, я предложил бы выпустить всех, кроме убийц и прочей заведомой пакости. В том числе и тех, кто сидит за всякие экономические дела. Это было бы и гуманно, и справедливо. Россия уже прославилась своей необычайной щедростью, прощая долги различным странам и народам. Совсем недавно она простила долг Киргизии, 240 миллионов долларов. И это копейки: той же Кубе списали 30 миллиардов. Совершенно непонятно, почему на фоне такой феерической щедрости не списать долги нашим сидельцам – начиная от уворовавших мешок картошки и кончая каким-нибудь Улюкаевым? Впрочем, для Улюкаева можно как раз сделать исключение. Но выпустить всех «коммерсов» - это было бы великое и славное деяние, которое впоследствии радостно отмечали бы каждый год амнистированные и члены их семей (а это подняло бы и престиж праздника). То же – севших за «травку» и прочие такие дела. И наконец, загремевших за «пьяную драку» и т.п.

Особо я выделил бы сидельцев по политическим статьям. Чтобы моё мнение не показалось ангажированным, процитирую Полину Немировскую, которая высказывалась по поводу предполагаемой амнистии к столетию «октября»:

«Мне бы очень хотелось, чтобы в амнистию вошли 318-я, часть первая, и 282-я статьи УК. По 318-й статье сидят люди, которые дернули сотрудника полиции за погон, случайно в него врезались или приобняли (это реальный случай с нашим подзащитным). Думаю, общественная опасность таких деяний не требует нахождения людей в колонии. Что касается 282-й, то это вообще позорная статья УК, которой в нынешнем варианте вообще не должно существовать. А уж то, что по ней люди „уезжают", и не на один год, — нонсенс. Кто обращается к нам по 282-й статье? Люди, которые написали пост во „ВКонтакте", репостнули что-то или просто сохранили себе картинку. Видят всё это три их друга, мама и следователь. Кого такие действия могут сподвигнуть на экстремизм? Никого. Амнистия по 318-й, части первой, и 282-м статьям УК была бы актом милосердия со стороны государства».

Добавим к этому, что государству (ну то есть Путину и его клике) от такого милосердия не выйдет ровным счётом никакого вреда. А вот удовольствия можно получить много – форся тему «Путин выпустил политзаключённых» и смотря на злые рожи западных товарищей, которые на этот раз не смогут даже ничего плохого сказать.

2. ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ ПРОСИТЕЛЕЙ. Опять же, хорошая идея – по случаю 25-летия главной бумажки выдать бумажки, то есть российские паспорта, всем русским , которые (в отличие от всевластных и покровительствуемых узбеков и таджиков) годами обивают пороги всяких учреждений, просят российское гражданство.

Разумеется, слово «русские» произносить в обществе Путина нельзя. Считайте, что его и не было – я его даже зачеркнул, видите? Просто – всем, кто долго просит. Ну можно же сделать такой подарок?

В случае особенно хорошего расположения духа Путина можно даже попросить у него раздать русские паспорта жителям Донбасса и Луганска. Почему-то для абхазов и осетин паспорта нашлись, а тут ну совсем никак. Но тут, конечно, шансов мало – Путин и путинские до того любят Украину, что, наверное, не захотят её огорчать.

С другой стороны: разве не является лучшим подарком к Дню Конституции резкое увеличение числа людей, которые хотят жить под властью этой самой Конституции и её чудесного Гаранта? Это же какая реклама-то выйдет!

И опять же. Для большого числа неплохих людей день станет воистину праздничным. Всю жизнь отмечать будут! Это вам не раша тудей и не жук накакал.

3. СКОЩУХА ДЛЯ ДУШИ. Большего, чем я перечислил, вроде бы и желать-то нельзя. Но, помимо насущных надобностей, хочется чего-то и для души. Поэтому я предложил бы этими двумя просьбами не ограничиваться. А в дерзновении – попросить ещё и небольшой добавке. Культурного, что-ли, плана.

Наверняка по случаю 25-летия нашего Основного закона по телевизору будет показан какой-нибудь концерт. Я не против концерта. Я за концерт, ведь концерты услаждают душу. Но! Нельзя ли сделать для наших сограждан единственное маленькое послабленьице? А именно – чтобы на этом концерте не пел Кобзон, Пугачёва, Киркоров и все прочие люди, которые обыкновенно на таких мероприятиях поют.

Не подумайте только плохого! Я очень уважаю и Иосифа Давыдовича, и Аллу Борисовну, и даже Филиппа Бедросовича местами. Я также знаю, как трепетно, как беззаветно любит ВОТ ЭТО ВОТ ВСЁ Владимир Владимирович Путин. Из чего следует – пока он нами правит, мы будем слушать Кобзона, Пугачёву и ВОТ ЭТО ВОТ ВСЁ. Однако можно же сделать один малюсенький, совсем небольшой антрактик? Ну вот чтобы хотя бы один разочек, один-единственный маленький разочек их всё-таки не было? Так-то мы ещё ими насладимся, наслушаемся, накушаемся за грядущие годы правления Владимира Владимировича. Но ПЕРЕДЫШКУ сделать можно? Чтобы один большой концерт по телевизору без этих лиц? Сделайте нам скощуху малую, ну пожалуйста!

Конечно, вы спросите, а есть ли в России люди, которые танцуют и поют. Да, таких можно найти, как ни странно. В крайнем случае можно устроить сводный хор амнистированных и получивших гражданство. Люди будут петь чрезвычайно выразительно, я уверен. Пригласите также немножечко молодых. Нет, без хулиганства, не подумайте. Я же не прошу, чтобы по всероссийскому каналу выступил творческий коллектив «Кобыла и Трупоглазые жабы». Вполне достаточно будет группы «НОМ».

И вот тогда и я – и я! – сам сяду у телевизора, выпью водочки, закушу грибочком и буду смотреть, слушать и радоваться. И потом долго ещё вспоминать этот прекрасный день.

Итак, господа-товарищи. У нас есть где-то полгода, чтобы упросить Путина сделать нам на 12.12.2018 такой конституционный праздник. Но начинать надо прямо сейчас.

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