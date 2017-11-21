 

Мурманск-гейт: «Национальный комитет противодействия коррупции в РФ» займется Ковтун?

В конце ноября в Мурманск планирует приехать Марат Хайруллин, советник председателя Национального комитета противодействия коррупции в РФ, руководитель Агентства журналистских расследований «Независимая Студия».
 
Ранее «комитет» отметился в Заполярье недавно созданным «Порталом противодействия коррупции. Город Мурманск»Новое интернет-издание критикует губернатора Марину Ковтун и ее ближайшее окружение, в частности, экс-министра природных ресурсов Эльвиру Макарову и бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, задержанного с группой региональных  чиновников по подозрению в махинациях. 
 
Эксперты связывают активность «борцов с коррупцией» с командой нового губернатора Мурманской области, расчищающего под себя политическую площадку и посылающего сигналы региональным элитам. 
 
Марат ХайруллинАПН удалось задать несколько вопросов Марату Хайруллину.
 
- Чем продиктован ваш интерес к Мурманской области – там выше уровень коррупции, все плохо?
 
- Делить субъекты Федерации на «хорошие» и «плохие» не совсем корректно. Борьба с коррупцией актуальна для всех регионов, но мы не могли пройти мимо громких скандалов, которые последние два года сотрясают Мурманскую область. В центре внимания высокопоставленные областные чиновники, и если правоохранителей кто-то пытается блокировать, обвинять – это очень тревожный диагноз местной власти. 
 
- Вы имеете в виду октябрьский демарш губернатора Марины Ковтун, заявившей о «давлении» со стороны силовиков, чтобы заставить ее уйти в отставку? 
 
- Расследование правонарушений  - прямая обязанность правоохранительных органов, а вот покровительство криминала – это преступление. Наша задача, невзирая на лица, придать гласности факты коррупции и все прецеденты, связанные с нарушением прав граждан, а их в Мурманской области немало. 
 
- И все-таки, на вашем портале главный «герой» Марина Васильевна Ковтун. Что ответите тем, кто скажет, будто вы «играете в одни ворота», отрабатывая политический заказ?
 
- Каждый вправе строить свои домыслы. Но если для кого-то сокрытие преступлений, аргумент, чтобы сохранить свою должность, это признак личностной деградации. 
 
Сергей БойкоСвое мнение высказал политолог Сергей Бойко, кандидат политический наук, директор региональных программ Центра Адама Смита, в свое время первым озвучившим версию об отставке Марины Ковтун. 
 
- Главная интрига не в том уйдет ли со своего поста Марина Ковтун, а как уйдет – с какими последствиями для себя и тех, кто ее сегодня окружает. Перетряска региональной и муниципальной властей может пройти по сценарию Республики Коми. Появление известных «правозащитников» с сильным информационным ресурсом свидетельствует о том, что, скорее всего, кандидат на замену Ковтун уже есть и ему расчищают дорогу во власть с помощью антикоррупционной повестки – повод задуматься региональным элитам. 
 
В начале ноября Фонд «Петербургская политика» включил Мурманскую область в число регионов с «пониженной устойчивостью», упомянув в числе негативных событий конфликт губернатора с «силовиками». Последующую встречу Владимира Путина и Марины Ковтун нельзя рассматривать, как укрепление ее влияния, - считает «Портал противодействия коррупции в РФ».
 
Общение губернатора с Президентом не стало для правоохранителей сигналом «снизить напор «антикоррупционной» активности», - отмечается в докладе Фонда «Петербургская политика».
 
 

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