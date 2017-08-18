Минобороны получило право забирать землю россиян для «госнужд»

Российский президент Владимир Путин наделил Минобороны правом изымать необходимые силовикам земельные участки для госнужд.
Напомним читателям, в мае этого года право изымать земельные участки для госнужд получила ФСБ. Представители спецслужбы обратились к главе государства с соответствующей просьбой еще в августе 2016 года. Как заявили в ФСБ, новые полномочия позволят ей обеспечивать безопасность в зонах с особыми условиями использования территорий и рядом с государственными границами.
Еще раньше, в марте, аналогичное решение было принято
в отношении ФСО. В президентском указе отмечалось, что участки будут изыматься службой государственной охраны «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».
Расширение полномочий силовиков проходит под девизами «во благо государства» и «это нужно для безопасности». Однако понятие «безопасность» не поддается точной характеристике и почти всегда сопровождается грифом секретности. То есть сотрудники ФСБ (именно они наделены правом изымать землю под предлогом госбезопасности) вполне смогут не утруждать себя объяснять населению, на каком основании изымается земля. «Не ваше дело, гостайна», - вот и все основания. Между тем, как это часто бывает, под «госнуждами» вполне могут скрываться правительственные дачи, прокурорские коттеджи и дворцы в заповедниках для высших чинов.
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