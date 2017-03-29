ФСО получила право на изъятие земель для госнужд
- 29.03.2017, 18:15,
- Новости
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Федеральная служба охраны (ФСО) РФ получила права на изъятие земель для собственных нужд. Как известно, в ведении ФСО находятся многочисленные официальные (и не только) резиденции первых лиц государства.
Сегодня президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, дающий ФСО такие права. В тексте документа прописана возможность «изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».
О каких конкретно объектах идет речь, указ не разъясняет, однако известно, что именно ФСО заведует резиденциями президента и председателя правительства РФ, а также занимается строительством таких объектов.
АПН следит за развитием событий.