 

ФСО получила право на изъятие земель для госнужд

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ получила права на изъятие земель для собственных нужд. Как известно, в ведении ФСО находятся многочисленные официальные (и не только) резиденции первых лиц государства.

Сегодня президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, дающий ФСО такие права. В тексте документа прописана возможность «изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

О каких конкретно объектах идет речь, указ не разъясняет, однако известно, что именно ФСО заведует резиденциями президента и председателя правительства РФ, а также занимается строительством таких объектов.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы Владимир Путин Коррупция
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