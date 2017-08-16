Улюкаев в суде обвинил главу Роснефти в провокации на взятку

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время первого заседания суда по делу о взятке публично обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина
в провокации. По словам экс-министра, Сечин действовал совместно с ФСБ.
Заявление подсудимого прозвучало сегодня в суде, где началось рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего министра. Улюкаев обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег у руководства «Роснефти».
«В отношении меня ФСБ была совершена провокация с участием главы «Роснефти» Сечина и начальника службы безопасности «Роснефти» Феоктистова», — заявил на суде Алексей Улюкаев. Слова экс-министра публикует сегодня РБК.
Напомним читателям, что министр экономического развития РФ был арестован
в ноябре 2016 года непосредственно рядом с офисом компании «Роснефть». В его руках был чемодан с деньгами
, который, по версии следствия, Улюкаев получил непосредственно от Сечина.
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