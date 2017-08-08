Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу Улюкаева

Игорь Сечин заявлен как свидетель на громком судебном процессе
по делу бывшего минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщает агентство ТАСС.
Напомним читателям, что бывшего чиновника обвиняют
в получении крупной взятки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»), но своей вины он не признает.
Надо отметить, что вчера суд оставил подозреваемого экс-министра под домашним арестом
до 27 января 2018 года.
АПН следит за развитием событий.