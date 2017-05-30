Суд отказался вызывать в суд всех фигурантов расследования «Он вам не Димон»

Люблинский суд отказался привлекать в качестве свидетелей председателя правительства России Дмитрия Медведева , вице-премьера Игоря Шувалова, однокурсников Медведева и руководителей фонда «Соцгоспроект» Алексея Четверткова и Илью Елисеева и учредителя «Соцгоспроекта» Виталия Головачева. Об этом сообщает издание «Медиазона».





Алексею Навальному также было отказано в привлечении в суду в качестве свидетеля Крейга Мюррея, который в свое время писал о судимости Усманова и выдвигавшихся в отношении него обвинениях в изнасиловании.





Судья Марина Васина не приняла предоставленные ей выписки из Росреестра, которые подтверждают факт передачи участка, о котором говорится в публикации «Он вам не Димон» , а также заявление ФБК в Генпрокуратуру о даче взятки Медведеву.





Фонд борьбы с коррупцией попросил обвинителей предоставить договор пожертвования участка с домом от Усманова фонду «Соцгоспроект» и сведения о судимости Алишера Усманова в Узбекистане. В этих ходатайствах оппозиционерам также было отказано. Более того, судьей было запрещено ведение аудиотрансляции заседаний.





«Я думаю, процесс имеет странный и явно обвинительный уклон, судья стоит на стороне Усманова», — заявил оппозиционер в перерыве между заседаниями.





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