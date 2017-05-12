 

Закон о «группах смерти» будет принят вопреки возражениям правительства

Госдума РФ собирается в ближайшее время принять во втором чтении закон Ирины Яровой, направленный против так называемых «групп смерти». Никакие замечания правительства к этому документу учитываться не будут..

Следующее чтение проекта закона может состояться до конца мая, сообщает газета «Ведомости». В закон могут быть внесены технические поправки, однако принципиальных изменений не будет.

Отметим, что ранее свои замечания к закону против «групп смерти» высказывало правительство РФ. Так, чиновники обнаружили в документе двусмысленные формулировки — например, не раскрыто понятие «противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего». Кроме того, нормы закона могут вступить в противоречие с уже существующими статьями УК РФ.

Теперь же, вероятнее всего, ко второму чтению эти недостатки устранены не будут, а большинство спорных моментов останется в законе. Юристы всерьез опасаются, что принятие этого закона в том виде, в котором он сейчас представлен, может привести к вольной трактовке формулировок и, как следствие, к произвольному применению уголовных наказаний.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru