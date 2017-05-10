Продовольственные карточки для граждан РФ одобрены правительством

Проект по введению продуктовых карточек для малоимущих жителей России одобрен в Минэкономразвития и Министерстве финансов. Об этом сегодня сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.





Напомним читателям, что программа адресной продовольственной помощи рассчитана на граждан, которые не могут позволить себе покупать свежее мясо, рыбу и овощи. Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей.





Уточняется также, что система помощи будет функционировать на основе банковских карт «Мир», на которые каждый месяц будет зачисляться определенное число баллов для приобретения продуктов питания. По продовольственным карточкам нельзя будет купить табак и алкоголь.





Каждому члену малоимущей семьи будет начисляться баллами на карту примерно по 1400 рублей. Вопрос о том, кто и на каких основаниях сможет претендовать на эту поддержку пока остается открытым.





АПН следит за развитием событий.