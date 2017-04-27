При строительстве «Зенит-Арены» было похищено не менее 30 млрд рублей

Строительство футбольного стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге обошлось российской казне почти в 50 млрд рублей. Однако, около 30 млрд из этих денег было украдено, утверждает основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный





Команда Навального просуммировала все господряды по «Зенит-Арене», и получилось, что минимальная стоимость сооружения составила по данным госзакупок 48217 681 401,68 руб. Сорок восемь миллиардов, друзья. И это - минимальная оценка, потому что строительство продолжается. В текущем месяце «Зенит-Арене» выделили дополнительные 1,6 млрд рублей, но данные об оплате пока не поступили. Оппозиционер также отметил, что строительство стадиона курировал и курирует лично президент России Владимир Путин.





Таким образом, принимая во внимание расчетные сметы, ФБК сделал вывод, что из 48 млрд бюджетных денег не менее 30 млрд были просто украдены на глазах у всей страны. При этом активно были использованы непрозрачные и коррупционные способы раздачи подрядов на строительство.





Напомним читателям, что строительство спортивного комплекса "Зенит-Арена", первоначальная стоимость которого составляла 7 млрд рублей, было начато еще в 2007 году. На прошлой неделе спортивная арена была торжественно открыта. Однако, в ходе первого же матча на "Зенит-Арене" футболисты массово жаловались на непригодное для игры качество газона, а зрители - на текущую во время дождя крышу. И это при том, что стадион является самым дорогим в мире.

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