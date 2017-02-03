 

Миллионер Шувалов награжден медалью «За многолетний добросовестный труд»

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении медалью «За многолетний добросовестный труд» первого вице-премьера кабинета министров Игоря Шувалова.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что чиновник награждается медалью П.А. Столыпина первой степени «за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд». 

Стоит отметить, что в сознании рядовых граждан России Шувалов фигурирует как один из самых богатых чиновников федерального правительства.
 
Летом прошлого года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал несколько расследований, в которых сообщалось, что Шувалов и его собаки передвигаются исключительно на частном самолете стоимостью более 50 млн долларов. Другое расследование выявило наличие у чиновника в собственности целого этажа из 10 квартир в сталинской высотке в Москве на Котельнической набережной общей стоимостью более 600 млн рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Правительство
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