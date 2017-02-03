Миллионер Шувалов награжден медалью «За многолетний добросовестный труд»
- 03.02.2017, 16:10,
- Новости
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении медалью «За многолетний добросовестный труд» первого вице-премьера кабинета министров Игоря Шувалова
.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что чиновник награждается медалью П.А. Столыпина первой степени «за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд».
Стоит отметить, что в сознании рядовых граждан России Шувалов фигурирует как один из самых богатых чиновников федерального правительства.
Летом прошлого года оппозиционер Алексей Навальный
опубликовал несколько расследований, в которых сообщалось, что Шувалов и его собаки передвигаются исключительно на частном самолете
стоимостью более 50 млн долларов. Другое расследование выявило наличие у чиновника в собственности
целого этажа из 10 квартир в сталинской высотке в Москве на Котельнической набережной общей стоимостью более 600 млн рублей.
АПН следит за развитием событий.