 

Медведев считает, что акции протеста устраивают те, кто хочет достичь своих политических целей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремится достичь своих политических целей - передали многочисленные информационные агентства.

 

 

 

Гениальное открытие российского премьер-министра привело в экстатическое возбуждение редакцию АПН и её ближайших соратников.

 

 

"А мы то считали, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто таким экзотическим способом пытается посчитать поголовье бабочек-капустниц в окрестностях Кремля!" - заявили срочно разбуженные редакцией эксперты ИСИ. После чего зевнули и, не сумев переварить настолько тяжёлую новость, немедленно перевернулись на другой бок.  Храп со специально выделенной для экспертов антресоли редакции сотрясал помещение и мешал нормально работать.
 
Внезапный сюрприз!
 
Оппоненты правительства и Дмитрия Анатольевича лично занимаются политикой! И Дмитрий Анатольевич Медведев это понял!
 
Редакция АПН полна энтузиазма. Ещё примерно 20-30 лет премьерства - и Дмитрий Анатольевич сообразит, что вокруг действительно происходит политика, и на публичные и мотивированные обвинения в коррупции нужно отвечать чем-то более внятным, чем сонные зевки или банальности в виде называния политиков политиками.
 
Пока же нам просто остаётся развести руками.
 
 
Бывает хорошо, когда наивный чудак творческой профессии во взрослом возрасте сохраняет детскую наивность.
 
Плохо, когда премьер-министр громадной страны публично валяет дурака, изображая наивный взгляд на вещи.
 

 

 

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