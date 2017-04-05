Медведев считает, что акции протеста устраивают те, кто хочет достичь своих политических целей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремится достичь своих политических целей - передали многочисленные информационные агентства.

Гениальное открытие российского премьер-министра привело в экстатическое возбуждение редакцию АПН и её ближайших соратников.

"А мы то считали, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто таким экзотическим способом пытается посчитать поголовье бабочек-капустниц в окрестностях Кремля!" - заявили срочно разбуженные редакцией - заявили срочно разбуженные редакцией эксперты ИСИ . После чего зевнули и, не сумев переварить настолько тяжёлую новость, немедленно перевернулись на другой бок. Храп со специально выделенной для экспертов антресоли редакции сотрясал помещение и мешал нормально работать.

Внезапный сюрприз!

Оппоненты правительства и Дмитрия Анатольевича лично занимаются политикой! И Дмитрий Анатольевич Медведев это понял!

Редакция АПН полна энтузиазма. Ещё примерно 20-30 лет премьерства - и Дмитрий Анатольевич сообразит, что вокруг действительно происходит политика, и на публичные и мотивированные обвинения в коррупции нужно отвечать чем-то более внятным, чем сонные зевки или банальности в виде называния политиков политиками.

Пока же нам просто остаётся развести руками.

Бывает хорошо, когда наивный чудак творческой профессии во взрослом возрасте сохраняет детскую наивность.

Плохо, когда премьер-министр громадной страны публично валяет дурака, изображая наивный взгляд на вещи.