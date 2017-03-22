Чудо в Госдуме: депутат требует проверки Медведева на коррупцию

Соответствующее обращение в СК, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ направил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. В Государственной Думе РФ свершилось самое настоящее чудо: нашелся депутат, который обратился в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить нашумевшие материалы о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.





Рискнувший своей карьерой коммунист ссылается на тот факт, что с расследованием Алексея Навального ознакомилось «9-10 процентов граждан страны», но никакой реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.





Напомним читателям, что в начале марта Фонд борьбы с коррупцией сообщил об секретной империи главы российского правительства. Оппозиционеры раскрыли целую сеть некоммерческих фондов, которые управляются друзьями Медведева и аккумулируют десятки миллиардов рублей, которые потом тратятся на замки, яхты, усадьбы, виноградники, агрокомплексы, квартиры и другие атрибуты роскошной жизни.





Миллионы россиян посмотрели и обсудили громкий фильм-расследование. Однако, лишь немногие российские СМИ опубликовали информацию о коррупционном имуществе Дмитрия Медведева: пресса, с оглядкой на Кремль, просто побоялась опубликовать прямые обвинения в коррупции, выдвинутые против второго человека в стране.





В преддверии грядущего выступления Дмитрия Медведева перед Госдумой депутаты также отказались задать премьеру вопросы о раскрывшихся фактах и предпочли молчать.





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