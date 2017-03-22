 

Чудо в Госдуме: депутат требует проверки Медведева на коррупцию

В Государственной Думе РФ свершилось самое настоящее чудо: нашелся депутат, который обратился в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить нашумевшие материалы о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующее обращение в СК, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ направил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Рискнувший своей карьерой коммунист ссылается на тот факт, что с расследованием Алексея Навального ознакомилось «9-10 процентов граждан страны», но никакой реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.

Напомним читателям, что в начале марта Фонд борьбы с коррупцией сообщил об секретной империи главы российского правительства. Оппозиционеры раскрыли целую сеть некоммерческих фондов, которые управляются друзьями Медведева и аккумулируют десятки миллиардов рублей, которые потом тратятся на замки, яхты, усадьбы, виноградники, агрокомплексы, квартиры и другие атрибуты роскошной жизни.

Миллионы россиян посмотрели и обсудили громкий фильм-расследование. Однако, лишь немногие российские СМИ опубликовали информацию о коррупционном имуществе Дмитрия Медведева: пресса, с оглядкой на Кремль, просто побоялась опубликовать прямые обвинения в коррупции, выдвинутые против второго человека в стране.

В преддверии грядущего выступления Дмитрия Медведева перед Госдумой депутаты также отказались задать премьеру вопросы о раскрывшихся фактах и предпочли молчать.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция Дмитрий Медведев Госдума РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские казнокрады и взяточники поднимают ставки
» Депутатов Госдумы не интересуют яхты, замки и виноградники Медведева
» Новое расследование ФБК: премьер-министр Медведев и его «коррупционная империя»
» Правительство РФ может одобрить финансирование пенсионеров в Израиле
» В Госдуме заинтересовались дорогой квартирой жены Навального
Материал недели
Голландский барометр и «популистская волна»

Голландский барометр и «популистская волна»

Публикации
Дональд Трамп в зеркале языка

Дональд Трамп в зеркале языка

Нейтральный союзник

Нейтральный союзник

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия»

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия»

Голландский Трамп не удался

Голландский Трамп не удался

Голландский барометр и «популистская волна»

Голландский барометр и «популистская волна»

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Чудо в Госдуме: депутат требует проверки Медведева на коррупцию

  • 15:12
  • 158

Встречи депутатов с избирателями приравнены к митингам

  • 13:10
  • 122
Дональд Трамп в зеркале языка

Дональд Трамп в зеркале языка

Fake news от Министерства Культуры и Общества русской словестности

  • 10:52
  • 138

Строители резиденции в Ново-Огарево арестованы за хищение 5,5 млрд рублей

  • 17:18
  • 389

В России запретили задерживать участников одиночных пикетов

  • 16:05
  • 328
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru