 

Новое расследование ФБК: премьер-министр Медведев и его «коррупционная империя»

Оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) представили результаты большого расследования, посвященного главе российского правительства Дмитрию Медведеву. Как утверждают сотрудники ФБК, второе по важности лицо в России является главой огромной коррупционной империи.

«Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», — пишет политик.

Как выяснил Навальный, Медведев через нескольких своих однокурсников контролирует сеть некоммерческих фондов, на которые записаны усадьбы и земельные участки.

«Огромный дом и 4,3 гектара земли в поселке Знаменское на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей были подарены олигархом Усмановым Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Этот фонд не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами «Дар» и «Градислава», владеющими резиденцией Медведева в Плесе и другими личными объектами премьер-министра. Такой подарок от олигарха чиновнику может быть только взяткой», — говорится в тексте доклада ФБК.

Если верить расследованию, кроме огромных усадеб и домов Медведев через номинальных собственников фактически владеет винодельческим хозяйством в Краснодарском крае, виноградниками в Италии и двумя яхтами общей стоимостью около $16 млн.

По утверждению оппозиционера, финансирование, необходимое для содержания бизнес-империи, Дмитрий Медведев получает от крупных бизнесменов, которые вносят деньги в подконтрольные ему фонды, оформляя это как пожертвования.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Правительство
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