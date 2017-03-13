 

Обвиняемая в коррупции президент Южной Кореи покинула свой пост, а российскому премьеру ничего не грозит

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которую Конституционный суд страны отстранил от должности из-за коррупционного скандала, покинула сегодня официальную резиденцию главы государства в Сеуле.

Крупный политический скандал вокруг нее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сведения о влиянии на главу государства ее подруги Чхве Сун Силь. Проведенное расследование показало, что действительно, Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов (смешная по российским меркам воровства сумма - прим. АПН) в подконтрольные ей специальные фонды, при этом президент страны была в курсе происходящего. 

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту. Теперь в течение 60 дней в стране должны будут пройти досрочные выборы главы государства.

Одновременно в России прогремел скандал не слабее южнокорейского: ФБК опубликовал свое расследование, в котором сообщалось, что российский премьер-министр и недавний президент РФ имеет в Италии виноградники, а также зарубежную недвижимость, что противоречит законодательству страны. Коррупционная схема махинаций, по которой южнокорейский президент вымогала деньги у компаний, до смешного похожа на преступный механизм, по которому российский премьер-министр аккумулирует вокруг себя многомиллиардные потоки. К сожалению, никаких официальных расследований или вопросов относительно соответствия занимаемому посту к премьер-министру от властей не последовало, так как вся система управления российским государством построена на казнокрадстве и беззаконии.

Напомним читателям, что в Южной Корее и Испании после обвинений в коррупции президенты были отправлены в отставку. В Китае претендента на пост генерального секретаря расстреляли, а в Италии и Израиле они получили тюремные сроки.

Для сравнения: в России после коррупционного скандала с доказательствами, приведенными ФБК, премьер-министр всего лишь забанил Алексея Навального в Instagram. Как говорится, почувствуйте разницу.

АПН следит за развитием событий. 
 

теги: Правительство Коррупция
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