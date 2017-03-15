 

Возбуждено уголовное дело о завышении выплат главе «Почты России» в восемь раз

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую подозревают в превышении должностных полномочий в пользу генерального директора «Почты России» миллионера Дмитрия Страшнова. Об этом сегодня сообщается на сайте СК.

«Следствием установлено, что в марте 2014 года руководством Минкомсвязи России Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с генеральным директором подведомственного министерству ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад генерального директора», - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере - 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн. В результате этих действий за счет «Почты России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей, а в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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