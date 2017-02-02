Главу «Почты России» могут разжаловать и уволить

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов, который известен скандальной историей с выплатой многомиллионных премий , может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщают источники "Коммерсанта" и РИА "Новости". СМИ также утверждают, что наиболее вероятная замена - член правления "Ростеха" Сергей Куликов.





Газета "Коммерсант" публикует данные о том, что кандидатура Куликова уже согласована в администрации президента и в ФСБ. Новый руководитель должен перевести "Почту России" на новую модель управления, акционировать, а затем приватизировать ФГУП.





Разумеется, прес-служба "Почты России" поспешила сразу опровергнуть сообщения о скорой отставке мультимиллионера Страшнова и назвала их слухами, сообщает РБК.





Отметим, что трудовой контракт Дмитрия Страшнова, продленный на полгода на фоне волны скандалов с премиями и обысками, истекает 1 июля. Однако, заменить опального чиновника могут раньше, полагают некоторые СМИ.





"Коммерсант" утверждает, что кандидатуру Куликова предложил глава администрации Кремля Антон Вайно. У Куликова уже состоялись две встречи с министром связи Николаем Никифоровым, обсуждались "конкретные детали назначения". На прошлой неделе кандидатура прошла согласование в ФСБ, а на этой неделе ее поддержали в Кремле.





Напомним, Генеральная прокуратура РФ в ноябре 2016 года выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95 млн рублей и намерена добиваться возбуждения уголовного дела. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Позднее, 18 ноября газета "Ведомости" со ссылкой на приказ министра связи Николая Никифорова сообщила, что зарплата главы почтового оператора может составить 10 миллионов рублей в месяц, или 120 миллионов рублей в год. Заметим, что п ри этом, средняя зарплата сотрудников компании составляет примерно 20 тысяч рублей в месяц.





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