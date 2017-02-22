 

Противостояние главы «Почты России» и прокуратуры продолжается

Прокуратура предприняла попытку возбудить еще одно уголовное дело против главы «Почты России» - миллионера Дмитрия Страшнова, который, по данным ведомства, незаконно выписал в 2014-2015 гг. себе и своим заместителям премии на сумму более 270 млн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В отчетах ФГУПа о финансово-хозяйственной деятельности топ-менеджер указал, что предприятие имело в 2014 году чистую прибыль в размере 1,25 млрд рублей, а в 2015 — 1,59 млрд рублей. 

После утверждения этих докладов, Страшнов не стал мелочиться и подписал указ о начислении «антикризисных» премий своим заместителям. По итогам 2014 года они получили в общей сложности 89,5 млн рублей, а в 2015 году — 179,7 миллиона. 

При этом, согласно уставным документам о премировании сотрудников «Почты России», говорится, что вознаграждение выплачивается только в том случае, если достигнуто не менее 80% от поставленных задач. 

Как следует из заключения управления федерального казначейства по Москве, в 2014 г. убытки ФГУПа от падения продаж превысили 4 млрд рублей, а «значительное количество» плановых показателей снизилось даже по сравнению с 2013 г. 

В 2015 году доход предприятия вырос на 6%, но при этом тарифы на пересылку корреспонденции и посылок были повышены на 11,4%. Сотрудники прокуратуры уверены, что прибыль у ФГУПа образовалась исключительно за счет дотаций из бюджета РФ в размере 6,4 млрд рублей. Кроме того, в отчете главы предприятия за 2015 год присутствуют мероприятия, которые проводились для «недопущения банкротства».

Издание отмечает, что материалы проверки относительно премиальных выплат в «Почте России» направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

В свою очередь пресс-служба «Почты России» заявила, что не располагают информацией о новых претензиях прокуратуры. В компании отметили, что выплата вознаграждений менеджменту производится в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством страны.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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